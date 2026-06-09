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MLB》大谷翔平狠狠玩弄大聯盟打者！道奇教頭揭「統治級投球」秘辛

2026/06/09 20:09

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季投球表現大進化，至今先發10場投61局飆67K，防禦率0.74。然而不僅是帳面成績相當鬼神，大谷本季在投手丘上更能掌握比賽節奏，加以「玩弄」大聯盟打者。

大谷上場先發面對響尾蛇主投6局0失分，收下本季第6勝。其中他在第4局一開始對佩多摩（Geraldo Perdomo）投出一顆看似好打的95.4英哩速球，但接著馬上拿出他那急劇下墜的指叉球，讓佩多摩揮棒落空，最後再猛力催出99.4英哩火球飆出三振，徹底將賽前稱他為「非地球人」的佩多摩，耍得團團轉。

今年的「投手大谷」不只回歸巔峰，甚至再度升級，本季速球均速達97.8英哩，滑球系轉速與曲球變化幅度也都有進步，但道奇鐵捕史密斯（Will Smith）認為，大谷真正進化的關鍵，是對比賽的理解能力更好，「他知道打者想怎麼攻擊他，知道何時該放慢、加速，讓打者渾身不對勁，再攻擊好球帶。」

「他在很多細節上做得非常到位。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）以大谷三振佩多摩該打席為例，指出大谷可以用速球在不同強度間自由切換，有時保留力道但仍足以壓制打者，搭配指叉球製造視覺落差；最後卻突然冷不防飆一顆99英哩火球收尾，「這都讓我嚇一跳，他有能力把比賽節奏放慢到幾乎像慢動作一樣，當你到達那種境界，就是真正最頂尖的層級。」

本季大谷能透過變換各種球速，來讓打者完全失去平衡。例如他的速球在壘上無人時的均速為97.5英哩、揮空率僅27%；但壘上有人時會提升至99英哩，揮空率也上升至36%。此外，大谷也能讓曲球突然放慢到只剩68英哩，滑球系則在78-89英哩間變化，再混入少量卡特球、伸卡球，讓打者無法預測。

道奇投手教練普萊爾（Mark Prior）直言，大谷這樣的做法有點偏老派，「他能控制速球的強度，需要的時候再加速。現在大多數投手都是全力丟，但他不是。」而這種適應能力也幫助大谷控制體力與疲勞，除此之外，大谷還有其他小技巧，像是提早站上投手板，讓時間慢慢流逝，增加打者等待壓力，或是使用快投（Slide Step）來破壞節奏，「因為他本身是打者，所以他知道打者怎麼抓節奏，因此也更知道如何去破壞。」

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