世足48強巡禮》「藍黃軍團」瑞典搭末班車晉級 要當黑馬斬荊棘

「藍黃軍團」瑞典。（資料照，路透）

瑞典

參賽次數：13次

奪冠次數：0次（最佳成績亞軍）

上屆戰績：未晉級

晉級方式：世界盃歐洲區附加賽

總教練：波特（Graham Potter）

主力球星：約克雷斯（Viktor Gyökeres）

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球隊介紹：

「藍黃軍團」瑞典最輝煌年代是1958年的亞軍，之後在1994年拿到季軍，最近一次出賽是2018年打進8強，今年則是靠著世界盃歐洲區附加賽才搭上會內賽末班車，但這次與強敵荷蘭、日本、突尼西亞分在同組，想突圍再次面臨挑戰。

瑞典陣中有英超利物浦的伊薩克（Alexander Isak），搭配紐卡索聯艾蘭加（Anthony Elanga），以及兵工廠約克雷斯（Viktor Gyökeres）所組成的豪華鋒線，其中約克雷斯附加賽對上烏克蘭上演帽子戲法，是球隊晉級大功臣，另搭配中場阿亞里（Yasin Ayari）、伯格瓦爾（Lucas Bergvall），在場上可望展現出不錯的進攻能量，最大挑戰將是經驗不足，且主帥波特（Graham Potter）在去年10月才臨危授命，他的臨場調度也成為球隊能走多遠的關鍵。

球隊名單：

門將：澤特斯特倫（Jacob Widell Zetterström）、V.約翰森（Viktor Johansson）、諾德費爾特（Kristoffer Nordfeldt）

後衛：拉格貝利克（Gustaf Lagerbielke）、林德洛夫（Victor Lindelöf）、希恩（Isak Hien）、古德蒙森（Gabriel Gudmundsson）、H.約翰森（Herman Johansson）、斯文森（Daniel Svensson）、埃克達爾（Hjalmar Ekdal）、斯塔費爾特（Carl Starfelt）、E.史密斯（Eric Smith）、斯特勞德（Elliot Stroud）

中場：伯格瓦爾（Lucas Bergvall）、尼格倫（Benjamin Nygren）、塞馬（Ken Sema）、卡爾斯特倫（Jesper Karlström）、阿亞里（Yasin Ayari）、斯范伯格（Mattias Svanberg）、伯恩哈德森（Alexander Bernhardsson）、澤內利（Besfort Zeneli）

前鋒：伊薩克（Alexander Isak）、艾蘭加（Anthony Elanga）、約克雷斯（Viktor Gyökeres）、尼爾森（Gustaf Nilsson）、阿里（Taha Ali）

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