世足48強巡禮》「迦太基之鷹」突尼西亞要扮攪局者 目標突破小組賽

突尼西亞。（歐新社）

突尼西亞

參賽次數：7次

奪冠次數：0次（最佳成績小組賽）

上屆戰績：小組賽

晉級方式：世界盃非洲區資格賽第一

總教練：拉穆奇（Sabri Lamouchi）

主力球星：梅傑布里（Hannibal Mejbri）

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「迦太基之鷹」突尼西亞在過去6次參賽從沒闖進過淘汰賽階段，這次他們在世界盃非洲區資格賽繳出10戰9勝1和，攻進22球且1球未失的不敗之姿強勢晉級，但與日本、荷蘭和瑞典分在F組，外界分析想要首次從小組賽出線難度頗高，就看能否複製上屆爆冷擊敗法國的戲碼，成為最強黑馬。

攤開突尼西亞的陣容沒有大咖球星，但有不少人效力德甲和法甲的球員，仍具備一定實力，從資格賽也可看出球隊強悍防守的特色，由法蘭克福的斯基里（Ellyes Skhiri）及伯恩利的梅傑布里（Hannibal Mejbri）坐鎮中場，球風主打防守反擊。

值得一提的是，教練拉穆奇（Sabri Lamouchi）在今年1月才走馬上任，只有5個月的備戰期，雖過去曾有執教過世界盃隊伍，但臨場調度仍值得關注。

球隊名單：

門將：查馬赫（Abdelmouhib Chamakh）、達赫曼（Aymen Dahmen）、哈森（Sabri Ben Hassen）

後衛：阿布迪（Ali Abdi）、塔勒比（Montassar Talbi）、雷基克（Omar Rekik）、阿魯斯（Adem Arous）、布隆（Dylan Bronn）、烏亞內斯（Mortadha Ben Ouanes）、瓦勒里（Yan Valery）、哈米達（Amine Ben Hamida）、內法蒂（Moutaz Neffati）、奇卡奧伊（Raed Chikhaoui）

中場：梅傑布里（Hannibal Mejbri）、哈魯奇（Ismaël Gharbi）、凱迪拉（Rani Khedira）、馬茂德（Hadj Mahmoud）、斯基里（Ellyes Skhiri）

、斯利馬內（Anis Ben Slimane）

前鋒：阿蘇里（Elias Achouri）、薩德（Elias Saad）、馬斯圖里（Hazem Mastouri）、艾亞里（Khalil Ayari）、埃盧米（Rayan Elloumi）、沙阿特（Firas Chaouat）、圖內克蒂（Sebastian Tounekti）

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