世足48強巡禮》榮耀回歸！哥倫比亞教頭重用新星 攻守均衡的南美勁旅

迪亞茲。（資料照，歐新社）

哥倫比亞

參賽次數：7次

奪冠次數：0次

上屆戰績：無出場

晉級方式：南美洲區外圍賽第3

總教練：洛倫佐（Néstor Lorenzo）

主力球星：迪亞茲（Luis Díaz）

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球隊介紹

缺席上屆卡達世界盃後，哥倫比亞今年重返大舞台，隊史第7次參賽。總教練洛倫佐（Nestor Lorenzo）在南美洲區外圍賽中帶領這支才華橫溢的球隊大放異彩，如今他將繼續執教這支極具天賦的隊伍。

哥倫比亞由經驗豐富的靈魂人物羅德里格斯（James Rodriguez）領銜，同時也仰賴其他明星球員，包括里歐斯（Richard Ríos）、迪亞茲（Luis Díaz）以及J.阿里亞斯（Jhon Arias）。

洛倫佐的教頭資歷看起來並非特別漫長，但他不論是作為球員還是教練團成員，都有極為豐富的經驗，這位阿根廷人曾於2014年和2018年世界盃期間擔任助手，對國家隊內部運作瞭若指掌。

自2022年6月執教以來，洛倫佐除了成功將哈梅斯重新納入陣中之外，重用阿里亞斯、卡斯塔尼歐（Kevin Castaño）等一群大賽經驗較少的球員，事實證明這帶來豐厚的回報。

這支球隊由超級巨星迪亞斯領銜，他今年在拜仁慕尼黑有個令人驚豔的賽季；另一位靈魂人物則是隊長羅德里格斯，他是哥倫比亞在世界盃歷史上的進球王。值得注意的是，洛倫佐此次名單選入9名中場球員，在賽事期間提供更多元的進攻選擇。

球隊名單：

門將：巴爾加斯（Camilo Vargas）、歐斯皮納（David Ospina）、蒙特羅（Álvaro Montero）

後衛：莫希卡（Johan Mojica）、馬查多（Devier Machado）、穆尼歐斯（Daniel Muñoz）、阿里亞斯（Santiago Arias）、米納（Yerry Mina）、桑切斯（Davinson Sánchez）、盧庫米（Jhon Lucumí）、迪塔（Willer Ditta）、普埃爾塔（Gustavo Puerta）

中場：J.羅德里奎茲（James Rodríguez）、萊爾馬（Jefferson Lerma）、里歐斯（Richard Ríos）、金特羅（Juan Fernando Quintero）、卡拉斯卡爾（Jorge Carrascal）、卡斯塔尼歐（Kevin Castaño）、坎帕斯（Jaminton Campaz）、波蒂利亞（Juan Portilla）

前鋒：迪亞茲（Luis Díaz）、戈麥斯（Carlos Andrés Gómez）、科爾多巴（Jhon Córdoba）、C.赫南德茲（Juan Camilo Hernández）、J.阿里亞斯（Jhon Arias）、蘇亞雷斯（Luis Javier Suárez）

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