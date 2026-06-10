世足48強巡禮》烏茲別克建國35年首闖會內賽 義大利傳奇執教

胡桑諾夫。（資料照，路透）

烏茲別克

參賽次數：1次

奪冠次數：0次

上屆戰績：無出場

晉級方式：亞洲區外圍賽第三輪A組第2

總教練：卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）

主力球星：胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）

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球隊介紹

烏茲別克獨立建國35年首度拚進世界盃，此前他們歷經7次外圍賽失利，以及1979年烏克蘭空難之中，烏茲別克國內頂尖球隊「塔什干棉農」的多名球員在空難中過世，失去整整一代天才球員，悲劇與失望長期籠罩在烏茲別克足球的歷史中。

不過烏茲別克今年在亞洲區外圍賽第2輪與第3輪展現出穩健的表現，終於成功鎖定世界盃的門票，展開全新篇章。這支迎來隊史世界盃處女秀的隊伍，陣容由曼城後衛胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）以及效力於土耳其聯賽的雙子星法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）和紹穆羅多夫（Eldor Shomurodov）領銜。

執教烏茲別克的義大利籍教頭卡納瓦羅，球員時期是義大利足球傳奇巨星之一，他在去年10月正式上任，烏茲別克足協看中他是3屆世界盃參賽者，更是2006 年世界盃的冠軍得主，希望由他來帶領國家隊征戰北美洲

球員。

球隊名單

門將：尤蘇波夫（Utkir Yusupov）、內馬托夫（Abduvohid Nematov）、埃爾加舍夫（Botirali Ergashev）

後衛：阿舒爾馬托夫（Rustam Ashurmatov）、賽菲耶夫（Farrukh Sayfiev）、阿里焦諾夫（Khojiakbar Alijonov）、納斯魯拉耶夫（Sherzod Nasrullaev）、埃許穆羅多夫（Umar Eshmurodov）、胡桑諾夫（Abdukodir Khusanov）、阿卜杜拉耶夫（Abdulla Abdullaev）、卡里莫夫（Bekhruz Karimov）、烏羅佐夫（Jakhongir Urozov）、烏馬薩利耶夫（Avazbek Ulmasaliev）

中場：舒庫羅夫（Otabek Shukurov）、馬沙里波夫（Jaloliddin Masharipov）、哈姆羅貝科夫（Odiljon Hamrobekov）、烏魯諾夫（Oston Urunov）、伊斯坎德羅夫（Jamshid Iskanderov）、哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）、法伊祖拉耶夫（Abbosbek Fayzullaev）、莫茲戈沃伊（Akmal Mozgovoy）、加涅夫（Azizjon Ganiev）、埃薩諾夫（Sherzod Esanov）

前鋒：紹穆羅多夫（Eldor Shomurodov）、謝爾蓋耶夫（Igor Sergeev）、阿莫諾夫（Azizbek Amonov）

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