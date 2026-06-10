世足48強巡禮》睽違52年的狂喜！ 民主剛果寫非洲足壇新篇章

巴坎布。（資料照，法新社）

剛果民主共和國

參賽次數：2次

奪冠次數：0次

上屆戰績：無出場

晉級方式：洲際附加賽

總教練：德薩布爾（Sébastien Desabre）

主力球星：巴坎布（Cédric Bakambu）

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球隊介紹

超過半個世紀的等待，剛果民主共和國在2026年世界盃跨洲附加賽A級賽事的決賽中，歷經延長賽以1比0擊退牙買加，自1974年以來重返世界盃，準備好在這項全球最頂尖的賽事中，為國家歷史寫下全新篇章。

民主剛果總教練德薩布爾（Sebastien Desabre）麾下有一批由巴坎布（Cedric Bakambu）、姆班巴（Chancel Mbemba）和馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）領銜的黃金世代，迎接在K組等待他們的嚴峻挑戰，對手有哥倫比亞、葡萄牙以及烏茲別克。

這是德薩布爾第二度執掌非洲國家隊兵符，過去他曾在2017年至2019年間帶過烏干達，這位49歲的法國人在2022年8月上任民主剛果總教練時誓言：「目標晉級2025年非洲國家盃，並參與2026年世界盃。」如今在接掌兵符第4年後，達成在整個非洲大陸備受讚譽的壯舉，而與世界盃多數的教頭不同，德薩布爾從未踢過職業足球，卻未阻礙他成為非洲最受尊敬的總教練之一。

剛果民主共和國球員名單

門將：法尤魯（Timothy Fayulu）、姆帕西（Lionel Mpasi）、埃波羅（Mike Epolo）

後衛：萬比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）、G.卡盧盧（Gédéon Kalulu）、J.卡葉貝（Joris Kayembe）、馬蘇亞庫（Arthur Masuaku）、卡普亞迪（Steve Kapuadi）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）、姆班巴（Chancel Mbemba）、巴圖賓西卡（Dylan Batubinsika）

中場：薩迪基（Noah Sadiki）、穆圖薩米（Samuel Moutoussamy）、E.卡葉貝（Edo Kayembe）、N.穆考（Nathan Mukau）、皮克爾（Charles Pickel）、姆布庫（Ngal’ayel Mukau Mbuku）、西朋加（Brian Cipenga）、邦貢達（Théo Bongonda）、卡庫塔（Gaël Kakuta）、齊博拉（Aaron Tshibola）

前鋒：埃利亞（Meschack Elia）、馬耶萊（Fiston Mayele）、巴坎布（Cédric Bakambu）、班扎（Simon Banza）、維薩（Yoane Wissa）

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