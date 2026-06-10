世足48強巡禮》41歲C羅締造1大神話 葡萄牙黃金陣容衝擊首冠

C羅。（資料照，法新社）

葡萄牙

參賽次數：9次

奪冠次數：0次

上屆戰績：8強

晉級方式：歐洲區資格賽小組第一

總教練：馬丁尼茲（Roberto Martínez）

主力球星：C羅（Cristiano Ronaldo）

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球隊介紹：

葡萄牙上屆世界盃止步8強，本屆在K組與剛果、烏茲別克與哥倫比亞同組，本屆陣容相當均衡，不僅具備豐富的大賽經驗，且在每個位置上都有知名的明星球員，以堅韌的後防線為基石，擁有充滿活力與創造力中場，以及兼具強悍身體對抗性與精湛技術的進攻線。

隊長C羅已累積226次國家隊出場，攻入 143 球，兩者皆為歷史紀錄，將以41歲的高齡第六度踏上世界盃殿堂。在其他位置上，有曼城雙子星迪亞斯（Rúben Dias）與B.席爾瓦（Bernardo Silva），以及巴黎聖日耳曼的四人組：門德斯（Nuno Mendes）、R.內維斯（Rúben Neves）、拉莫斯（Goncalo Ramos）和維蒂尼亞（Vitinha）。然而，托特納姆熱刺的帕利尼亞（Joao Palhinha）以及本菲卡後衛席爾瓦（Antonio Silva）則未能入選。

C羅在20多年的國家隊生涯中，已在世界足球的最大舞台上出場22次，成為國家歷史上在世界盃出場次數最多的紀錄保持人，他將在本屆賽事繼續刷新紀錄。即便是最頂尖的防線也難以抵擋他，C羅希望帶領葡萄牙首度奪下夢寐以求的桂冠。

葡萄牙隊名單：

門將：科斯塔（Diogo Costa）、薩（José Sá）、R.席爾瓦（Rui Silva）

後衛：達洛特（Diogo Dalot）、努涅斯（Matheus Nunes）、塞梅多（Nélson Semedo）、坎塞洛（João Cancelo）、門德斯（Nuno Mendes）、伊納西歐（Gonçalo Inácio）、維加（Renato Veiga）、迪亞斯（Rúben Dias）、阿勞霍（Tomás Araújo）

中場：R.內維斯（Rúben Neves）、科斯塔（Samuel Costa）、J.內維斯（João Neves）、維蒂尼亞（Vitinha）、費南德斯（Bruno Fernandes）、B.席爾瓦（Bernardo Silva）

前鋒：菲利克斯（João Félix）、特林康（Francisco Trincão）、孔塞桑（Francisco Conceição）、內托（Pedro Neto）、萊歐（Rafael Leão）、格德斯（Gonçalo Guedes）、拉莫斯（Gonçalo Ramos）、C.羅納度（Cristiano Ronaldo）

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