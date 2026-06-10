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網球》天后小威廉絲強勢回歸 倫敦女王草地賽女雙開胡

2026/06/10 07:07

小威廉絲。（美聯社）小威廉絲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕小威廉絲（Serena Williams）強勢回歸！暌違4年重返賽場的美國傳奇老將，攜手19歲加拿大新星姆博珂（Victoria Mboko）以7：6（7：2）、6：2擊敗第3種子紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／美國梅里查爾（Nicole Melichar-Martinez），北美老少配在倫敦女王草地賽開胡挺進女雙8強。

「我在場上打得太開心了！」這是44歲的小威自2022年美國公開賽退休之後，相隔1375天重返職業舞台，使得這項WTA500等級的英國草地賽備受各界矚目，穆雷中央球場更座無虛席，吸引爆滿9千名觀眾，以白色上衣、粉紅裙子現身的前世界球后，也受到球迷熱烈歡呼和起立鼓掌。

雖然久未征戰身手有些生疏，經驗豐富的小威適時調整提升，逐漸減少失誤進入狀態，拿手發球和強力正抽等武器，更在關鍵時刻帶給對方人馬沉重壓力，最終小威攜手姆博珂激戰90分鐘直落2出線，賽後不忘鼓勵年輕戰友，「她真的能夠扛起團隊，在關鍵時刻發揮出色，我可以依靠她。」

小威坐擁大滿貫女單23冠、女雙16冠，如今復出贏得近4年來首勝之後，寶刀未老的她和姆博珂仍有硬仗，次輪得與加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／德國西格蒙（Laura Siegemund）爭奪4強門票。

小威廉絲。（歐新社）小威廉絲。（歐新社）

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