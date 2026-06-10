日職》樂天勝率不到4成居洋聯墊底 罕見深夜閃電「換帥」

樂天金鷲監督三木肇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今年戰績欠佳，開季前58場僅交出21勝36敗1和的成績居太平洋聯盟墊底。樂天球團今天在當地時間凌晨1點宣布，與監督三木肇協商後，將讓三木肇暫時休養，由43歲首席教練塩川達也擔任代理監督。

今年是三木肇執掌兵符的第二年，但樂天整季表現低迷，更創下隊史首次吞下跨聯盟交流開幕6連敗，目前以2勝10敗排交流賽12隊墊底，勝率僅0.167。

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樂天目前的勝率僅0.368，是洋聯6隊中唯一勝率不到4成的球隊，而且樂天距離洋聯第五的千葉羅德有7場勝差，與洋聯龍頭西武獅有14.5場的勝差。

日媒《體育日本》報導，樂天球團老闆三木谷浩史在5月28日特地到球場為球隊打氣，6月2日更在季中更換隊長，讓36歲老將鈴木大地擔任樂天隊長，但樂天近期仍吞下4連敗。

塩川達也曾在選手時期效力樂天7個賽季，他在2011年退役後，擔任過球隊一、二軍內野守備暨跑壘教練，本季起擔任首席教練。

樂天球團過去也曾經有「季中換帥」的案例，2018年當時的樂天監督梨田昌孝，球隊戰績僅21勝41敗1和，讓他閃電下台，當時由首席兼打擊教練平石洋介擔任代理監督職務，並在隔年正式升任監督。

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