MLB》釀酒人出手綁住未來核心！與還未升大聯盟的大物簽7年長約

釀酒人與拉臘簽下7年長約。（圖片取自釀酒人官方X）

〔體育中心／綜合報導〕根據密爾瓦基釀酒人的消息指出，球團與陣中的大物外野手拉臘（Luis Lara）簽下長達7年的長約，綁住未來球隊核心。

這份合約將包含到2032年球季，並在2033、2034與2035年都有球隊選擇權可以行使，雖然球團並未公布薪資，不過根據大聯盟官網、《ESPN》、《密爾瓦基哨兵日報（Milwaukee Journal-Sentinel）》等媒體報導，合約的保障金額預計來到3100萬美金（約新台幣9.8億元）。

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這不是釀酒人第1次與還沒升上大聯盟的新秀簽下延長合約，今年3月底球團才與游擊手普拉特（Cooper Pratt）簽訂8年長約，目前已在大聯盟大放異彩的喬里奧（Jackson Chourio）也曾有過類似經驗。

釀酒人棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）談到拉臘時表示，他是位具有天賦且令人期待的年輕人，能夠與他簽長約我們相當高興，「他已證明他是小聯盟裡守備最佳的外野手之一，而且他在進攻端也取得非常巨大的進步。有了高層的支持後，我們很開心能夠再次綁定球團未來的主力選手。」

目前21歲、來自委內瑞拉的拉臘，在2022年與釀酒人簽約加入，幾乎以1年上升1個層級的速度穩定爬升，目前已經來到3A層級，截至今天賽前已累計56場出賽，整體攻擊指數（OPS）.947，敲出7轟外帶27分打點，在所屬聯盟中以49分得分以及.447的上壘率高居第2，69支安打並列第3，.338的打擊率排在第4，39次保送則是並列第5高。

拉臘目前在大聯盟百大新秀榜中排行第91，在自家農場也排在第5，在打擊端是一名可左右開弓的選手，球探報告中在打擊、力量、跑壘、臂力與守備中，分別給予50、40、60、60與70分的分數（以20-80分為評比，50分為平均水準）。

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