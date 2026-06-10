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NBA冠軍賽》尼克球迷G3賽後暴動圍毆馬刺球迷 溫班亞瑪發聲譴責

2026/06/10 08:54

NBA總冠軍賽G3賽後，部分尼克球迷暴動攻擊他人。（法新社）NBA總冠軍賽G3賽後，部分尼克球迷暴動攻擊他人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第3戰，尼克昨天在主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）以111比115敗給馬刺後，中斷季後賽13連勝，系列賽仍以2比1領先。但比賽後紐約街頭出現暴動，不少馬刺球迷遭一群尼克球迷圍毆。馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天發聲譴責，「這是不能被接受的。」

昨天社群媒體上陸續出現多段影片，有馬刺球迷在街頭遭到攻擊、還硬扯馬刺球迷的球衣，當眾踩踏、甚至燒毀。根據美國廣播公司（ABC News）引述紐約警察局的消息，與球迷衝突有關的多起事件中，至少已有21人遭到逮捕。

溫班亞瑪今天受訪時，「我之前不知道這件事，我的想法是，我們不能忘記這終究只是一場比賽。我們只是在場上打球而已。我完全支持球迷展現熱情，但彼此之間要保持尊重。這行為是不能被接受的。」

NBA總冠軍賽G3賽後，部分尼克球迷暴動攻擊他人。（法新社）NBA總冠軍賽G3賽後，部分尼克球迷暴動攻擊他人。（法新社）

尼克中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）也說，「這項運動是建立在尊重與熱情之上的。我們希望大家彼此尊重，也希望大家能以最純粹的方式享受籃球。這是NBA總冠軍賽，沒有比這裡更棒的籃球舞台。至於肢體碰撞，就留給場上的球員。」

這些馬刺球迷遭攻擊的事件，讓知名演員、同時也是尼克隊死忠球迷的班史提勒（Ben Stiller）也在社群媒體X上發文說，「身為尼克球迷，並不代表可以用任何方式不尊重馬刺球迷，我們在比賽期間會情緒高漲、投入其中，但仍然必須對其他人保持尊重。」

NBA總冠軍賽G3賽後，部分尼克球迷發生暴動。（法新社）NBA總冠軍賽G3賽後，部分尼克球迷發生暴動。（法新社）

馬刺球迷。（法新社）馬刺球迷。（法新社）

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