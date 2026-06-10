MLB》大谷翔平夯出長打、貢獻2打點 道奇單局灌10分打爆海盜

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出一支二壘安打，單場貢獻2分打點。道奇打線第7局灌進10分，最終道奇隊在客場以12比3擊敗海盜、送給對手4連敗。而「投手大谷」明天將登板先發，挑戰本季第7勝。

大谷翔平前三打席面對海盜王牌史基斯（Paul Skenes），首打席敲二壘滾地球出局，第二打席吞三振，第三打席敲滾地球被刺殺。

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海盜首局靠雷諾斯（Bryan Reynolds）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）的陽春砲拿到2分。道奇2局上靠塔克（Kyle Tucker）的高飛犧牲打追回1分，6局上道奇球星馬恩西（Max Muncy）擊出適時安打，雙方打完前6局戰成2比2平手。

道奇7局上打擊大爆發，先靠2安攻佔一、三壘，海盜捕手戴維斯（Henry Davis）傳三壘牽制發生暴傳失掉1分，大谷翔平擊出二壘安打再拿1分，帕赫斯（Andy Pages）扛出兩分砲。接著道奇攻佔滿壘，海盜二壘手洛爾（Brandon Lowe）傳本壘發生失誤再失1分，弗里蘭（Alex Freeland）、大谷都獲保送擠回2分，帕赫斯敲出高飛犧牲打、佛里曼（Freddie Freeman）適時安打，幫助道奇單局灌進10分。

雖然第9局道奇明星後援史考特（Tanner Scott）1局失1分，最終道奇仍拿下勝利。

佛里曼。（美聯社）

大谷翔平全場4打數1安2打點，三振、保送各1次，連3場擊出安打，賽後打擊率為0.301，整體攻擊指數（OPS）為0.938，「打者翔平」第8局就退場休息；道奇全場有14安，其中36歲老將佛里曼單場2安1打點，達成生涯2500安里程碑。

道奇左投洛爾（Eric Lauer）主投5.2局失掉2分、賞5次三振，無關勝敗。克萊茵（Will Klein）1.1局無失分，收本季第2勝。

史基斯主投6局失2分、送出7次三振，無關勝敗。23歲右投多特爾（Wilber Dotel）沒有解決任何一人狂失6分有5分自責，吞生涯首敗。

ドジャース 大谷翔平



タイムリーヒット

第4打席は貴重な追加点！



①二ゴロ

②空三振

③二ゴロ

④二塁打（打点1）#Dodgers Shohei Ohtani :©SportsNetLA pic.twitter.com/pO1X7b3Un7 — 【MLB速報】放送地区【大谷速報】 （@MLB_comment） June 10, 2026

海盜王牌史基斯。（美聯社）

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