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MLB》海盜超級新人還沒開始丟球 心態保持正面「還有時間復原」

2026/06/10 10:30

葛瑞芬。（資料照，法新社）葛瑞芬。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年從百大新秀榜畢業的匹茲堡海盜超級新人葛瑞芬（Konnor Griffin），現在仍躺在傷兵名單中且還沒進行投球階段，不過他今天受訪時坦言還有時間復原，心態保持正面。

葛瑞芬目前因右手肘拉傷進入10天傷兵名單，最近一次出賽已經是5月31日對上雙城的比賽，球團起初認為他的缺陣時間並不長，但傷勢比起原先預期的還要嚴重些，因此回歸時間往後推遲，不過球團運動醫學主任湯姆奇克（Todd Tomczyk）表示，葛瑞芬的右手肘尺側副韌帶狀況穩定，並在經過醫療團隊未來幾天的會面檢查後，才可以進行丟球。

葛瑞芬在海盜今天對上道奇的比賽前受訪表示，目前情況就是稍作休息、慢慢來，並確保不會再讓傷勢惡化，「現在還在球季中，我們還有時間可以復原，為下半季做好準備。」

葛瑞芬補充道，他以前從未遇過投球手出現類似問題，但他仍主動向球隊的醫療團隊報告傷勢，「我覺得我們有及時發現問題，讓我不會一傷就需要缺席整個球季，能夠只缺陣幾周的時間並試著盡快回到賽場。」

目前年僅20歲的葛瑞芬，今年迎來大聯盟新人年累積51場出賽，敲出4發全壘打外帶22分打點，整體攻擊指數（OPS）.729，wRC+103。

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