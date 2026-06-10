MLB》道奇新星又「敗人品」！爭議滑壘差點鏟人 遭海盜球迷狂噓

拉辛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在第7局灌進10分，最終在客場以12比3輕取海盜。但道奇25歲新星捕手拉辛（Dalton Rushing）在第5局為了干擾對手傳球，刻意滑向對方野手，遭判定為妨礙守備，仍形成雙殺。拉辛也遭到海盜球迷噓聲伺候。

此戰5局上拉辛先選到保送上壘，弗里蘭（Alex Freeland）敲二壘滾地球，海盜二壘手洛爾（Brandon Lowe）傳二壘封殺，讓游擊手特里奧洛（Jared Triolo）傳一壘時，拉辛刻意滑向特里奧洛、沒有滑向壘包，讓對手無法及時傳球到一壘完成雙殺守備。但裁判認定拉辛是妨礙守備，仍是一個雙殺。拉辛後面上場打擊時，也遭到現場海盜球迷噓聲伺候。

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《道奇國度》作家埃斯皮納爾（Nelson Espinal）在社群媒體X上發文說，拉辛出現一次頗具爭議的動作，最終形成一個帶有衝撞意味的滑壘，「替拉辛說句話，他或許只是猜錯守備球員接球後的移動方向，但從畫面來看，很難找到太多證據支持這種說法。無論如何，這個動作觀感不佳，糟糕的判斷。」

拉辛此戰4打數敲出1安，吞3次三振、選到1次保送，跑回1分，賽後打擊率為0.286，整體攻擊指數（OPS）為0.916。

A questionable play from Dalton Rushing with what ended up being a takeout slide.



In Rushing's defense, he may have just guessed wrong about where the defender was going, but it's hard to see much evidence for that.



Not great optics, and bad judgment. pic.twitter.com/xyG83ryfvm — Nelson Espinal （@nelson__espinal） June 10, 2026

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