MLB》終結者砸鍋奉送勝利！藍鳥新秀首支再見安打擊退費城人

瓦倫祖拉擊出再見安打擊敗費城人，賽後被隊友潑水慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰費城人的藍鳥，靠著菜鳥瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）在最後半局突破終結者杜蘭（Jhoan Duran）擊出大聯盟生涯首支再見安打，幫助球隊以3：2收下勝利，3連戰系列賽目前各拿1勝。

費城人首局就靠著透納（Trea Turner）與馬許（Brandon Marsh）的二壘安打先馳得點，6局下半藍鳥才靠著桑契斯（Jesús Sánchez）本季第7轟追平比數，而一路到了9局上，史多特（Bryson Stott）把握得點圈機會敲出長打一棒超前。

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9局下半費城人派出終結者杜蘭上場關門，然而藍鳥打線並未就此放棄，開局前兩棒桑契斯與皮南戈（Yohendrick Piñango）接連安打以及盜壘站上二、三壘，然而面對到瓦倫祖拉的打席卻發生暴投奉送追平分，最後打者相中紅中速球敲出反方向再見安打，送給杜蘭救援失敗並承擔敗投。

今天比賽形成低比分的投手戰，費城人先發惠勒（Zack Wheeler）主投6局送出5次三振失掉1分，而擺脫傷痛困擾的藍鳥席斯（Dylan Cease）則是繳出6局失1分狂飆11K的超強內容，兩者雙雙投出優質先發無關勝敗。

明天費城人與藍鳥將進行系列賽的最後一場比賽，雙方分別派出左投盧薩多（Jesús Luzardo）以及將傷癒歸隊的三屆塞揚神獸薛哲（Max Scherzer）率先出賽。

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