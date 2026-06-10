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NBA冠軍賽》溫班亞瑪狠推布朗森！聯盟坦承漏判但不升級惡意犯規（影音）

2026/06/10 10:59

溫班亞瑪。（資料照，法新社）溫班亞瑪。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺在總冠軍賽第3戰擊敗尼克，但陣中球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在比賽中動手狠推布朗森（Jalen Brunson），當下沒有犯規。NBA裁判工會主席麥卡臣（Monty McCutchen）坦承這是漏判，將會回溯調查，但稍早聯盟宣布，斑馬這個動作並不會被升級惡意犯規。

溫班亞瑪昨天在比賽期間面對布朗森的防守，他因為有身材優勢，直接從布朗森頭部用力一推，把對方直接推倒在地，雖然布朗森起身後想跟對方理論，但他控制情緒並未讓衝突擴大，只是當下並沒有任何哨音，引發外界譁然。

對於這個吹判，布朗森事後表示，「無論你看到什麼，就是什麼。」雖然聯盟之後坦承漏判，也已重新調查，但經判定後認為，溫班亞馬推倒布朗森的動作，並未達到回溯追加惡意犯規的標準。

溫班亞瑪先前和灰狼系列賽曾對里德（Naz Reid）出肘，而被判一次二級惡意犯規，遭驅逐出場也已被記點兩點，若累積4點會被禁賽一場。

布朗森。（資料照，路透）布朗森。（資料照，路透）

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