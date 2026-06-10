澳洲賽》王子維3局擊退戚又仁晉級 董秋彤闖16強要對決奧原希望

王子維。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「羽球王子」王子維今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單首輪，以21：19、17：21、22：20擊敗自家人戚又仁，闖進16強。

世界排名37的王子維近況不盡理想，過去5站賽事當中最佳成績僅16強，尚在尋求突破。他在這週首輪碰上世界排名19的自家人戚又仁，王子維對他取得1勝2負。

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王子維今天在首局以5：9落後，但他很快反擊持續緊咬，只是技術暫停後也沒能控制失分，再度陷入14：17劣勢，隨後他連拿6分先出現局點，並以21：19先下一城。第2局則輪到戚又仁上演逆轉秀，雖然一度以6：10落後，但他在這局後半發揮較佳，以21：17扳回一城。

決勝局王子維先拿下第11分，但技術暫停後戚又仁急起直追，還超前先拿下賽末點，而王子維在最後關頭頂住壓力，連拿3分以22：20收下勝利。

其他台將方面，林湘緹以21：11、21：12輕取紐西蘭好手莎娜李（Shaunna Li），宋碩芸和烏克蘭女將坎特米爾（Yevheniia Kantemyr）激戰3局後以21：13、20：22、21：6獲勝，都闖進16強。另一女將董秋彤則以21：17、21：18擊敗香港梁珈穎，下一輪挑戰日本前球后奧原希望。

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