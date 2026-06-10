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MLB》英雄命！白襪大物初登場首轟就和對手說再見、寫超罕見紀錄

2026/06/10 11:59

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰勇士的白襪，靠著大物新秀蒙哥馬利（Braden Montgomery）展現大驚奇，初登場就擊出再見全壘打，幫助球隊以6：5拿下系列賽首勝，並中斷對手的3連勝。

年僅23歲且位居百大新秀第21、白襪農場第2的蒙哥馬利，在前年選秀以首輪第12順位被紅襪挑中，同年年底因克羅切（Garrett Crochet）交易案而來到白襪，他僅在小聯盟累積2年共出賽177場，整體攻擊指數（OPS）.858，並有22轟的火力輸出，今天賽前球隊將他拉上大聯盟，並隨即以先發6棒右外野手之姿迎來初登場。

勇士本場靠著歐森（Matt Olson）雙響砲領銜，而白襪也有瓦加斯（Miguel Vargas）開轟外加蒙哥馬利與岡薩雷茲（Jacob Gonzalez）帶有打點的安打，正規9局結束雙方仍以4：4平手。

進入到二壘有人的突破僵局制10局上半，勇士首名打者杜邦（Mauricio Dubón）馬上敲安超前，讓白襪帶著1分落後來到下個半局，雖然前兩棒都被終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）解決，但接著上場的蒙哥馬利則是抓住這個機會，相中紅中變速球一棒炸裂左外野，大聯盟生涯首轟戲劇性地出現，還是一發再見全壘打，幫助球隊拿下勝利。

蒙哥馬利生涯的初體驗就以如此驚奇的方式出現，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他成為大聯盟史上第5位在初登場即敲再見轟的選手，前4位達成的分別是帕克（Billy Parker）、巴德（Josh Bard）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）以及培瑞茲（Carlos Perez），締造極為罕見的紀錄。

蒙哥馬利今天迎大聯盟初登場，首轟即是一發再見全壘打。（美聯社）蒙哥馬利今天迎大聯盟初登場，首轟即是一發再見全壘打。（美聯社）

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