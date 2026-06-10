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MLB》讚賞大谷翔平長打很重要 道奇教頭點出單局灌10分的關鍵

2026/06/10 12:10

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲出一支長打、單場貢獻2分打點，道奇第7局灌進10分，最終在客場以12比3輕取海盜。道奇總教練羅伯斯賽後讚賞大谷，「那是一支重要的安打。翔平今晚的表現很出色。」

道奇打線前6局面對海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）拿到2分，但第7局海盜換投後，道奇打線單局灌進10分，包含大谷翔平的關鍵二壘安打、帕赫斯（Andy Pages）兩分砲，一個半局就打了39分鐘，道奇共有15名打者上場打擊，讓海盜3名投手單局用68球。

這也是道奇自2021年6月2日（美國時間）單局攻下11分以來，單局最多得分的一次，讓道奇奠定勝基。

對於道奇第7局灌進10分，羅伯斯賽後表示，「我認為我們的選手在那個半局非常有耐心，你可以看到那些投手上場後，很難把球投進好球帶，而我們只是把握能得到的機會，沒有刻意去強求什麼。我們選到幾次保送、擊出幾隻關鍵的安打。」

道奇全場有15支安打，大谷翔平全場4支1、2分打點，三振、保送各1次。馬恩西（Max Muncy）單場3安1打點、獲1次保送，弗里蘭（Alex Freeland）2安1打點、選到2次保送。道奇整場選到9次保送。

羅伯斯說，大谷翔平今晚表現很好，馬恩西、弗里蘭的表現也很棒，「翔平有一支重要的安打。」

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