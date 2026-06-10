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NBA》大和解！林書豪去甜瓜節目對談 聊當年在尼克的傳聞

2026/06/10 12:26

安東尼、林書豪。（資料照）安東尼、林書豪。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前NBA球星林書豪近日在NBA總冠軍賽擔任ESPN球評，重回尼克主場麥迪遜廣場花園，另外他受到前隊友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）邀請上節目，希望把話說開。今天林書豪在個人社群媒體上分享自己去上節目的照片，而他也在另個節目上透露，他和安東尼有私下交流也有很好的談話。

林書豪在2011-12球季效力尼克時，因為當家球星安東尼受傷缺陣，讓他有更多出賽時間，他也把握機會繳出好表現，並帶領球隊拉出一波連勝，掀起「林來瘋」。之後林書豪和火箭簽下一紙3年總值2500萬美元的合約，而當時甜瓜曾稱這份合約「荒謬至極」，導致之後傳出甜瓜忌妒他，兩人不和的傳聞。

近期安東尼主動邀約林書豪上節目談話，「咱們好好聊聊，把那些亂七八糟的傳言都澄清一下，好嗎？」安東尼也公開喊話，自己很欣賞林書豪現在所做的一切。

林書豪今天在社群媒體上分享他上甜瓜節目的照片，節目的Threads也公布「這是大家期待已久的來賓，甜瓜和林書豪將坐下來聊聊，終結所有關於它們在尼克時代的傳聞。」完整的節目預計近日會上線。

此外，林書豪在另個節目《Pablo Torre Finds Out》透露，自己已和甜瓜對談，「雖然是最近才有的消息，但因為尼克目前的賽程，我和安東尼進行了一次很好的談話，我們聊了很多事情，也私下進行了一次非常坦誠的交流。」

同時林書豪也親自在該節目上澄清當初離開尼克的原因，他坦言，並非自願離開尼克，更不是因為錢的問題，「如果能留下來，我願意接受更低的薪水，我的心一直在這裡。」

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