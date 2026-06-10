自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》手感超火燙！李政厚連17場敲安破紀錄、登上打擊王近在咫尺

2026/06/10 13:13

李政厚。（美聯社）李政厚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力舊金山巨人的南韓強打李政厚，今天繳出雙安表現，打破連續安打場次紀錄寫下韓籍大聯盟打者中最長，在大聯盟的打擊率排行榜中也獨居第2，近況維持的相當優異。

李政厚今天擔任先發右外野手打第5棒，2局下半首打席擊出滾地球出局，3局下再度迎來上場機會，鎖定外角直球打出右半邊穿越安打，達成連續17場比賽都有安打，正式打破由秋信守以及金河成共同締造的16場紀錄，成為韓籍大聯盟球員連續最長場次安打的新紀錄保持者。

比賽進入5下，一、三壘有跑者的情況輪到李政厚打擊，面對內角低速球強拉到右半邊形成二壘安打，將兩名跑者通通送回來得分，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他近12場比賽敲出29支的安打，成為自1900年後第3位達成的巨人選手，前兩位分別是名人堂球星勞許（Edd Roush）以及泰瑞（Bill Terry），其中泰瑞還達成2次。

李政厚在7、9兩局皆有上場打擊，但未再有安打進帳，總計他本場4個打數擊出2支安打，外帶2分打點進帳，打擊率從美國時間5月14日的.267一路爬升到現在的.335，僅次於暫居大聯盟打擊王的馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez，打擊率.341），整體進攻指數（OPS）更是來到.824。

雖然李政厚近況十分火燙，但巨人今天仍因投手群不穩，最終以3：6不敵國民吞下2連敗，明天雙方將繼續交戰，迎來系列賽最後一場比賽，國民派出葛瑞芬（Foster Griffin）掛帥先發，而巨人則由前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）迎戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中