MLB》手感超火燙！李政厚連17場敲安破紀錄、登上打擊王近在咫尺

李政厚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力舊金山巨人的南韓強打李政厚，今天繳出雙安表現，打破連續安打場次紀錄寫下韓籍大聯盟打者中最長，在大聯盟的打擊率排行榜中也獨居第2，近況維持的相當優異。

李政厚今天擔任先發右外野手打第5棒，2局下半首打席擊出滾地球出局，3局下再度迎來上場機會，鎖定外角直球打出右半邊穿越安打，達成連續17場比賽都有安打，正式打破由秋信守以及金河成共同締造的16場紀錄，成為韓籍大聯盟球員連續最長場次安打的新紀錄保持者。

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比賽進入5下，一、三壘有跑者的情況輪到李政厚打擊，面對內角低速球強拉到右半邊形成二壘安打，將兩名跑者通通送回來得分，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他近12場比賽敲出29支的安打，成為自1900年後第3位達成的巨人選手，前兩位分別是名人堂球星勞許（Edd Roush）以及泰瑞（Bill Terry），其中泰瑞還達成2次。

李政厚在7、9兩局皆有上場打擊，但未再有安打進帳，總計他本場4個打數擊出2支安打，外帶2分打點進帳，打擊率從美國時間5月14日的.267一路爬升到現在的.335，僅次於暫居大聯盟打擊王的馬林魚游擊手羅培茲（Otto Lopez，打擊率.341），整體進攻指數（OPS）更是來到.824。

雖然李政厚近況十分火燙，但巨人今天仍因投手群不穩，最終以3：6不敵國民吞下2連敗，明天雙方將繼續交戰，迎來系列賽最後一場比賽，國民派出葛瑞芬（Foster Griffin）掛帥先發，而巨人則由前塞揚左投雷伊（Robbie Ray）迎戰。

Jung Hoo Lee's hitting streak is up to 17 games



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