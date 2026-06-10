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日職》樂天閃電換帥後 球團社長森井誠之親上火線：我的責任

2026/06/10 12:51

樂天金鷲隊社長森井誠之。（資料照，記者陳逸寬攝）樂天金鷲隊社長森井誠之。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天金鷲今年戰績欠佳，稍早在今當地時間凌晨宣布，與監督三木肇協商後，將讓三木肇暫時休養，由43歲首席教練塩川達也擔任代理監督。

今天在球隊主場接受日本媒體訪問時，球團社長森井誠之說明做出這項決定的經過。森井誠之表示，雙方協商後，三木肇監督同意暫時卸下職務。

森井並解釋：「我們和三木監督進行了討論，在過程中決定讓他休養。三木監督對球隊有非常大的貢獻，留下許多令人難忘的回憶，他為球團創造的價值更是難以估量。球季還剩下85場比賽，我們不會放棄，希望能以新的面貌繼續奮戰，盡可能向球迷展現更積極、正面的比賽內容。」

談到季中的時間點選擇換帥，森井社長強調：「並不是因為設定了勝率或特定數字。雖然球隊目前戰況不理想，但三木監督仍持續帶隊奮戰。我們昨晚一直談到很晚，最後得出的結論是雙方合意的結果。」森井並主動攬責，表示：「這不是監督一個人的責任。沒能讓他帶完整個球季，是我的責任。為了讓球隊重新朝正面的方向前進，我們認為必須做出這項決斷。無法讓他完成整個賽季，責任在我。」

塩川達也將擔任代理監督，森井表示，現階段不談未來的安排，希望他先全力投入代理職務。

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