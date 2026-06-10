世足》索馬利亞裁判遭拒絕入境 外媒：FIFA已經失去掌控權

阿爾坦。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將點燃戰火，場外相關風波持續延燒，索馬利亞裁判阿爾坦（Omar Artan）近日在抵達美國後遭遣返，無法順利入境，也讓外媒質疑FIFA（國際足總）已經失去對本屆世界盃的掌控。

34歲的阿爾坦去年成為史上首位執法非洲洲際決賽的索馬利亞裁判，今年3月進入世界盃裁判名單，有望成為首位在足球最高舞台執法的索馬利亞裁判，不過他近日飛抵邁阿密準備與其他51名裁判會合時，在接受移民官員長達11小時的盤問後被潛返。

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前英國國腳萊特（Ian Wright）就在社群發文表示，「每隔幾個小時就又出現新的故事，球迷被拒、球員被拒、官員被拒、記者被拒，現在連裁判也被拒，這是一屆混亂的世界盃。」

《BBC》提到，2025年6月川普政府對包括索馬利亞在內12個國家實施全面入境禁令，其中包括三個世界盃參賽國，剛果民主共和國、伊朗與海地，2025年12月世界盃抽籤前兩天，川普更說，「索馬利亞幾乎不能算是一個國家，他們什麼都沒有，只是不斷互相殘殺，毫無制度可言。」

報導指出，在這樣的背景下，身為索馬利亞人的阿爾坦最終遭拒絕入境，並非毫無徵兆，「但國際足總怎麼會讓事情發展到這一步？連自家世界盃裁判都能飛到賽事所在地，卻在入境時被拒絕？」

《BBC》指出，過去世界盃主辦國通常都會盡量滿足國際足總要求，包括讓官員與球迷順利入境，俄羅斯與卡達兩屆最具爭議的世界盃都是如此，2018年俄羅斯甚至取消簽證要求，熱情迎接來自全球的球迷，球迷只需持有效護照以及專屬「Fan ID」即可入境，卡達則要求球迷持有兼具預先審查旅行入境文件和觀賽入場券雙重功能的「Hayya卡」，然而美國並非如此，「各種障礙一直在打消球迷前往旅遊的念頭。」

報導最後提出質疑，直言「究竟是FIFA在辦世界盃，還是美國政府？」提到川普樂於接受世界盃帶來的光環與榮耀，但移民政策依舊不會動搖，「當國際足總甚至無法讓所有指定裁判順利入境時，給人的感覺是真正掌控局面的，似乎是美國政府。」

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