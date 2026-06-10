中職》Mini轉正五小柱 從外野跳進內野的熱情應援

小芊（左起）、Laynee、貝兒、呱呱與陳愉從外野到內野，今年球季升格為Fubon Angels 正式成員。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／新北報導〕Fubon Angels成軍邁向十年，是中華職棒第一支棒籃雙棲的啦啦隊，並於2021年開始成為首支有練習生制度的啦啦隊，多年來培養出不少知名成員，首屆練習生安娜、Jessy、鄔語葶及維心目前仍持續在Fubon Angels中活躍，也都成長為團隊中獨當一面的大將人選。

富邦育樂在2025年將練習生改為「Fubon Angels mini」，並與韓國節目製作公司3Y CORPORATION合作，製作一系列練習生徵選過程的實境節目，最終在8月份公布mini名單。不過在站上應援舞台之前，所有人都得先經歷一連串的培訓及任務考核，首屆mini成員之一呱呱表示，很享受大家聚在一起練應援舞的感覺，雖然很辛苦但大家都很團結，一起努力朝轉正的目標前進。

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節目中曾安排女孩們到外地二天一夜合宿，這次旅行在小芊心中留下滿滿回憶，她沒有體驗過那麼多女生一起在同個房子過夜，在那個談心的夜晚得知有成員要退出培訓的消息，心情從原本的開心瞬間轉為難過，交織出很複雜的情緒。另外，在舞蹈任務中脫穎而出的LOVE4小隊獲選去韓國培訓的資格，緊湊且紮實的訓練行程，也讓成員陳愉、小芊、貝兒、艾曼達的感情迅速升溫，化為更堅定的革命情感。

隨著時間一步步往前，mini們也開始加入應援的行列，讓呱呱印象最深刻的是去年的8月12日首次站上應援舞台，第一次面對觀眾帶動應援，看著球迷一起賣力應援讓她感覺十分熱血。讓陳愉印象最深刻的賽事則是林志傑的引退賽，之前都是看到藝人到小巨蛋開演唱會，沒想到自己有一天也可以在滿場觀眾的小巨蛋演出應援。



去年的新莊棒球場尚未在外野架設主隊應援舞台，mini們時常碰到會在客隊球迷面前應援的情況，Laynee、小芊與貝兒不約而同談到去年10月1日的賽事，mini們依照原本的安排在外野觀眾席賣力應援，但那場比賽客隊有可能拋下彩帶，所以外野幾乎都被客隊球迷塞滿，在外野的Laynee與小芊其實內心感到很巨大的壓力；在內野的貝兒則是充分感受到新莊主場的團結氣氛，雖然悍將一開賽就落後，但悍將家人的聲音仍然相當大聲，最終悍將在延長賽逆轉比分獲勝，大家都相當興奮與感動，與悍將家人一起成功捍衛新莊城堡也成為了印象最深刻的賽事。

熱愛跳舞的mini們也會利用賽事的空檔時間一起練舞，甚至在信義區拍攝cover影片，她們選了少女時代的經典歌曲Gee，Laynee跟貝兒很感謝很多粉絲到場，讓她們意識到原來有那麼多人喜歡且支持她們，也很開心可以跟mini夥伴完成這件事。

陳愉、呱呱、小芊、貝兒與Laynee五位mini經過富邦球團一系列的培訓和實際應援磨練後，在今年球季升格為Fubon Angels 正式成員，陳愉希望可以好好發展，未來成為厲害的啦啦隊，Laynee也完成站上草皮跳開場舞的夢想，小芊達成小小的目標，擁有屬於自己的背號，呱呱的夢想就是加入啦啦隊，如今成功轉正她也會持續在這條路努力，曾在中職商品部工作的貝兒，現在轉換身份從幕後走到台前，加入她心中嚮往的啦啦隊。轉正的FA五小柱未來會持續加油，用更好的表現在大家面前發光發熱。

小芊（左起）、Laynee、貝兒、呱呱與陳愉從外野到內野，在今年球季升格為Fubon Angels 正式成員。（記者陳志曲攝）

陳愉（後排左起）、Laynee、呱呱與小芊（前排左起）、貝兒在今年球季確定升格為Fubon Angels 正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）

陳愉（後排左起）、Laynee、呱呱與小芊（前排左起）、貝兒在今年球季確定升格為Fubon Angels 正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）

貝兒（左起）、Laynee、呱呱、小芊與陳愉在今年球季確定升格為Fubon Angels 正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）

小芊（左起）、貝兒、呱呱、Laynee與陳愉正式穿上Fubon Angels戰袍上場應援。（記者陳志曲攝）

呱呱想對粉絲說：「真的很謝謝大家的喜歡，不管是在球場上或者是其他活動甚至是cover跳舞，很多粉絲球迷都會到現場鼓勵我們，這真的帶給我很大的力量，我希望以後可以帶給大家更多不同的表演與驚喜。」（記者陳志曲攝）

陳愉想對粉絲說：「很謝謝大家一路以來的支持，不管是我以前在其他球隊就在的粉絲，或是加入富邦之後才關注我的紛絲，你們的應援還有留言支持鼓勵對我來說都很重要。未來我也會繼續努力希望可以把更好的表現帶給大家，也希望你們可以一直在我們身邊陪著我們。」（記者陳志曲攝）

貝兒想對粉絲說：「很謝謝你們一直以來的支持，希望我的應援可以帶給你們活力，也希望就是你們看到我的時候可以感受到正能量跟開心的感覺，讓我為你們加油打氣。」（記者陳志曲攝）

小芊想對粉絲說：「真的很謝謝我的粉絲們從我還是mini的時候，到我現在已經成長為 Angels， 甚至是很多其他個人活動都非常支持我，每次在現場看到你們都會給我很大的力量，未來站在球場上與任何表演的地方我都會用最好的表現回應你們，我是背號71的小芊請多多指教。」（記者陳志曲攝）

Laynee想對粉絲說：「開幕戰當天一早就有收到消息，說我的毛巾是第一個賣完的，當下覺得不敢相信也很開心。後來在每場比賽都有看到我的粉絲有舉著我的毛巾，就覺得那種被支持的感覺讓我很感動。希望未來可以用更好的表現來回應大家的喜歡，之後也會有不同風格的表演等著大家來新莊城堡解鎖。」（記者陳志曲攝）

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