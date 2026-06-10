自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》Mini轉正五小柱 從外野跳進內野的熱情應援

2026/06/10 14:14

小芊（左起）、Laynee、貝兒、呱呱與陳愉從外野到內野，今年球季升格為Fubon Angels&nbsp;正式成員。（記者陳志曲攝）小芊（左起）、Laynee、貝兒、呱呱與陳愉從外野到內野，今年球季升格為Fubon Angels 正式成員。（記者陳志曲攝）

〔記者陳志曲／新北報導〕Fubon Angels成軍邁向十年，是中華職棒第一支棒籃雙棲的啦啦隊，並於2021年開始成為首支有練習生制度的啦啦隊，多年來培養出不少知名成員，首屆練習生安娜、Jessy、鄔語葶及維心目前仍持續在Fubon Angels中活躍，也都成長為團隊中獨當一面的大將人選。

富邦育樂在2025年將練習生改為「Fubon Angels mini」，並與韓國節目製作公司3Y CORPORATION合作，製作一系列練習生徵選過程的實境節目，最終在8月份公布mini名單。不過在站上應援舞台之前，所有人都得先經歷一連串的培訓及任務考核，首屆mini成員之一呱呱表示，很享受大家聚在一起練應援舞的感覺，雖然很辛苦但大家都很團結，一起努力朝轉正的目標前進。

節目中曾安排女孩們到外地二天一夜合宿，這次旅行在小芊心中留下滿滿回憶，她沒有體驗過那麼多女生一起在同個房子過夜，在那個談心的夜晚得知有成員要退出培訓的消息，心情從原本的開心瞬間轉為難過，交織出很複雜的情緒。另外，在舞蹈任務中脫穎而出的LOVE4小隊獲選去韓國培訓的資格，緊湊且紮實的訓練行程，也讓成員陳愉、小芊、貝兒、艾曼達的感情迅速升溫，化為更堅定的革命情感。

隨著時間一步步往前，mini們也開始加入應援的行列，讓呱呱印象最深刻的是去年的8月12日首次站上應援舞台，第一次面對觀眾帶動應援，看著球迷一起賣力應援讓她感覺十分熱血。讓陳愉印象最深刻的賽事則是林志傑的引退賽，之前都是看到藝人到小巨蛋開演唱會，沒想到自己有一天也可以在滿場觀眾的小巨蛋演出應援。


去年的新莊棒球場尚未在外野架設主隊應援舞台，mini們時常碰到會在客隊球迷面前應援的情況，Laynee、小芊與貝兒不約而同談到去年10月1日的賽事，mini們依照原本的安排在外野觀眾席賣力應援，但那場比賽客隊有可能拋下彩帶，所以外野幾乎都被客隊球迷塞滿，在外野的Laynee與小芊其實內心感到很巨大的壓力；在內野的貝兒則是充分感受到新莊主場的團結氣氛，雖然悍將一開賽就落後，但悍將家人的聲音仍然相當大聲，最終悍將在延長賽逆轉比分獲勝，大家都相當興奮與感動，與悍將家人一起成功捍衛新莊城堡也成為了印象最深刻的賽事。

熱愛跳舞的mini們也會利用賽事的空檔時間一起練舞，甚至在信義區拍攝cover影片，她們選了少女時代的經典歌曲Gee，Laynee跟貝兒很感謝很多粉絲到場，讓她們意識到原來有那麼多人喜歡且支持她們，也很開心可以跟mini夥伴完成這件事。

陳愉、呱呱、小芊、貝兒與Laynee五位mini經過富邦球團一系列的培訓和實際應援磨練後，在今年球季升格為Fubon Angels 正式成員，陳愉希望可以好好發展，未來成為厲害的啦啦隊，Laynee也完成站上草皮跳開場舞的夢想，小芊達成小小的目標，擁有屬於自己的背號，呱呱的夢想就是加入啦啦隊，如今成功轉正她也會持續在這條路努力，曾在中職商品部工作的貝兒，現在轉換身份從幕後走到台前，加入她心中嚮往的啦啦隊。轉正的FA五小柱未來會持續加油，用更好的表現在大家面前發光發熱。

小芊（左起）、Laynee、貝兒、呱呱與陳愉從外野到內野，在今年球季升格為Fubon Angels&nbsp;正式成員。（記者陳志曲攝）小芊（左起）、Laynee、貝兒、呱呱與陳愉從外野到內野，在今年球季升格為Fubon Angels 正式成員。（記者陳志曲攝）

陳愉（後排左起）、Laynee、呱呱與小芊（前排左起）、貝兒在今年球季確定升格為Fubon Angels&nbsp;正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）陳愉（後排左起）、Laynee、呱呱與小芊（前排左起）、貝兒在今年球季確定升格為Fubon Angels 正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）

陳愉（後排左起）、Laynee、呱呱與小芊（前排左起）、貝兒在今年球季確定升格為Fubon Angels&nbsp;正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）陳愉（後排左起）、Laynee、呱呱與小芊（前排左起）、貝兒在今年球季確定升格為Fubon Angels 正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）

貝兒（左起）、Laynee、呱呱、小芊與陳愉在今年球季確定升格為Fubon Angels&nbsp;正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）貝兒（左起）、Laynee、呱呱、小芊與陳愉在今年球季確定升格為Fubon Angels 正式成員，一起努力的日子讓她們擁有革命情感。（記者陳志曲攝）

小芊（左起）、貝兒、呱呱、Laynee與陳愉正式穿上Fubon Angels戰袍上場應援。（記者陳志曲攝）小芊（左起）、貝兒、呱呱、Laynee與陳愉正式穿上Fubon Angels戰袍上場應援。（記者陳志曲攝）

呱呱想對粉絲說：「真的很謝謝大家的喜歡，不管是在球場上或者是其他活動甚至是cover跳舞，很多粉絲球迷都會到現場鼓勵我們，這真的帶給我很大的力量，我希望以後可以帶給大家更多不同的表演與驚喜。」（記者陳志曲攝）呱呱想對粉絲說：「真的很謝謝大家的喜歡，不管是在球場上或者是其他活動甚至是cover跳舞，很多粉絲球迷都會到現場鼓勵我們，這真的帶給我很大的力量，我希望以後可以帶給大家更多不同的表演與驚喜。」（記者陳志曲攝）

陳愉想對粉絲說：「很謝謝大家一路以來的支持，不管是我以前在其他球隊就在的粉絲，或是加入富邦之後才關注我的紛絲，你們的應援還有留言支持鼓勵對我來說都很重要。未來我也會繼續努力希望可以把更好的表現帶給大家，也希望你們可以一直在我們身邊陪著我們。」（記者陳志曲攝）陳愉想對粉絲說：「很謝謝大家一路以來的支持，不管是我以前在其他球隊就在的粉絲，或是加入富邦之後才關注我的紛絲，你們的應援還有留言支持鼓勵對我來說都很重要。未來我也會繼續努力希望可以把更好的表現帶給大家，也希望你們可以一直在我們身邊陪著我們。」（記者陳志曲攝）

貝兒想對粉絲說：「很謝謝你們一直以來的支持，希望我的應援可以帶給你們活力，也希望就是你們看到我的時候可以感受到正能量跟開心的感覺，讓我為你們加油打氣。」（記者陳志曲攝）貝兒想對粉絲說：「很謝謝你們一直以來的支持，希望我的應援可以帶給你們活力，也希望就是你們看到我的時候可以感受到正能量跟開心的感覺，讓我為你們加油打氣。」（記者陳志曲攝）

小芊想對粉絲說：「真的很謝謝我的粉絲們從我還是mini的時候，到我現在已經成長為 Angels， 甚至是很多其他個人活動都非常支持我，每次在現場看到你們都會給我很大的力量，未來站在球場上與任何表演的地方我都會用最好的表現回應你們，我是背號71的小芊請多多指教。」（記者陳志曲攝）小芊想對粉絲說：「真的很謝謝我的粉絲們從我還是mini的時候，到我現在已經成長為 Angels， 甚至是很多其他個人活動都非常支持我，每次在現場看到你們都會給我很大的力量，未來站在球場上與任何表演的地方我都會用最好的表現回應你們，我是背號71的小芊請多多指教。」（記者陳志曲攝）

Laynee想對粉絲說：「開幕戰當天一早就有收到消息，說我的毛巾是第一個賣完的，當下覺得不敢相信也很開心。後來在每場比賽都有看到我的粉絲有舉著我的毛巾，就覺得那種被支持的感覺讓我很感動。希望未來可以用更好的表現來回應大家的喜歡，之後也會有不同風格的表演等著大家來新莊城堡解鎖。」（記者陳志曲攝）Laynee想對粉絲說：「開幕戰當天一早就有收到消息，說我的毛巾是第一個賣完的，當下覺得不敢相信也很開心。後來在每場比賽都有看到我的粉絲有舉著我的毛巾，就覺得那種被支持的感覺讓我很感動。希望未來可以用更好的表現來回應大家的喜歡，之後也會有不同風格的表演等著大家來新莊城堡解鎖。」（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中