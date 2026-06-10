MLB》大谷登板、響尾蛇球星馬提卻輪休傳引發不滿 教頭力挺他

響尾蛇球星馬提。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》指出，響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）因不時休兵，續讓球隊部分人士感到挫折。對此，響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）力挺馬提，「我能全心全意地告訴各位，長久以來，馬提對響尾蛇隊來說是一位不可思議的選手。」

《今日美國》的報導提到，響尾蛇去年冬天嘗試交易馬提未果，而他現在不時選擇輪休。上週6月3日（美國時間）道奇日本巨星大谷翔平主投面對響尾蛇的比賽，馬提就坐板凳休息。隔天他重回打線，擊出再見全壘打。

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「輪休確實是需要的，大多是事先規劃好的。我們也會徵詢他的意見，當球員提出自己的想法時，我們會認真傾聽。」羅夫洛今天受訪時說，「但現在外界有一種論調，認為他不是個好隊友，甚至正在破壞球隊休息室的化學效應，但這完全不是事實。」

羅夫洛表示，「他是一名很棒的隊友，一位很好的人，稱職的丈夫和父親，他還是國家聯盟最好的選手之一。」

馬提本季出賽62場，交出11轟、37分打點，打擊率0.246，整體攻擊指數（OPS）為0.755。根據《ESPN》提到，馬提今年只缺陣4場比賽，是響尾蛇陣中缺陣場次第三少的選手。

馬提去年在明星賽期間，因返回家鄉多明尼加，而缺席明星賽後開打的前3場例行賽，這起事件傳出引起部分響尾蛇球員不滿。馬提也為此事致歉，提到自己在鳳凰城的住家遭竊，損失約40萬美元的財物，讓他坦言當時自己感到非常沮喪。

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