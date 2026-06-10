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MLB》鄧愷威本季最艱苦一戰 教頭：不是最佳狀態

2026/06/10 14:53

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔中央社〕美國職棒台灣投手鄧愷威今天出戰天使，遭遇本季最艱苦一戰。總教練艾斯帕達表示，儘管「不是他最佳狀態」，仍肯定鄧愷威多撐2局，減輕牛棚負擔。鄧愷威則說，開賽時招牌武器「橫掃球」投不進好球帶，心態上越丟越急，但換局時沉澱心情，後2局找回橫掃球的控制力。

休士頓太空人今天在客場1比10輸給洛杉磯天使，先發投手鄧愷威投4局被敲7支安打，加上5次保送，失7分退場，其中5分為責任失分，吞本季第5敗。

總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後表示，鄧愷威今天一開始陷入麻煩，無法搶到好球數，也無法製造很多揮空。不過總教練也提到，鄧愷威仍努力撐過亂流，多吃了兩局，幫助球隊保護牛棚，只是「今天不是他狀況最好的比賽」。

鄧愷威開局控球不穩，投出2次四壞、1次觸身；在滿壘時投出觸身球外，加上內野手發生1次接球失誤，1次守備瑕疵導致雙殺不成，對手第1局沒有敲出安打就得2分。

天使第2局火力升溫，無人出局先靠2安打、觸身保送攻占滿壘，3棒梅柯勒（Wade Meckler）敲出二壘安打，追加2分；接著亞戴爾（Jo Adell）二壘安打、夏努爾（Nolan Schanuel）安打延續攻勢，單局攻下5分。

鄧愷威共用93球投完4局，用球數創下本季單場新高；繼前一場對海盜5局失5分、4責失之後，鄧愷威這場失7分、責失5分，兩項都是本季最多。

鄧愷威賽後表示，今天最大問題是經常球數落後，與打者對決的過程中陷入不利局面。

鄧愷威說，一開賽招牌武器「橫掃球」（Sweeper）投不進好球帶，心態上「越丟越急，導致動作上有點趕，放球點不穩」，換局時沉澱心情，後2局找回橫掃球的控制力。

他說，對方打線有較多右打者，今天自己「橫掃球」狀況不好的情況下，用了比較多4縫線、2縫線快速球搶好球數，可能因此遭到對方鎖定。

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