世足》「國家還沒安定下來哪有心情看世界盃？」南韓國內熱潮不如以往

南韓隊。（資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將點燃戰火，南韓隊將在首戰對上捷克，南韓媒體今報導，目前南韓國內對世界盃關注度不如以往，時差、轉播單位以及國內動盪的局勢都是造成此現象的原因。

FIFA世界排名25的南韓隊上屆卡達世界盃闖進16強，本次由總教練洪明甫領軍，隊史第12次進軍會內賽，本屆與捷克、墨西哥和南非同為A組，首戰將是台灣時間12日早上10點對戰捷克。

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《Money Today》今報導，最近有南韓網友發文表示，距離世界盃不到一週，但氛圍卻相當冷清，直言與過往相比本屆世界盃開賽前的整體氛圍明顯不同，底下不少留言有類似看法，「不管辦不辦，現在對足球已經失去興趣了」、「要踢得好才會想看，現在覺得沒什麼意思」、「因為總教練是洪明甫，所以關注度下降了」。

有網友指出，由於小組賽3戰在南韓時間都是上午舉行，很難像過去那樣有街頭應援或大型觀賽的風潮，「因為是在北美舉辦，時差對不上，比賽都在早上，所以感受到的活動或派對氛圍跟卡達世界盃時很不一樣，總不能一大早就穿著紅色T恤去應援吧？」

報導也提到，轉播單位可能也是影響的原因之一，本次世界盃將由JTBC與 KBS負責轉播，其他主要無線電視台MBC與SBS並未參與，今年2月的米蘭冬奧是JTBC獨家轉播，當時就有人認為因轉播平台受限而降低整體關注度。

另外，南韓近期出現地方選舉風波，也有網友認為，「國家都還沒安定下來，哪有心情看世界盃。」、「現在這種情況，誰還有心思關注世界盃？」不過也有較樂觀的球迷表示，「該看的人自然會看，該加油的人自然會加油。」、「只要我們國家隊贏球，大家還是會很開心的。」

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