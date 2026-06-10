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澳洲賽》周天成3局逆轉王柏崴 李佳豪直落二收拾李梓嘉同闖16強

2026/06/10 15:02

台灣一哥周天成。（資料照，法新社）台灣一哥周天成。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在超級500系列澳洲羽球公開賽男單首輪，耗時1小時又21分鐘，以12：21、21：16、21：14逆轉自家人王柏崴，順利闖進16強。

世界排名第6的周天成在上週超級1000系列印尼公開賽以36歲又148天的年紀，刷新賽史最年長晉級頂級千分賽4強的男單紀錄，可惜4強賽不敵加拿大好手賴浩俊，無緣再次爭冠。

周天成這週續戰澳洲公開賽，首輪碰上自家人、世界排名43的王柏崴，兩人過去僅交手過一次，由小天獲勝。

年僅24歲的王柏崴今天在開賽給足老大哥壓力，首局取得10：4領先，率先拿下第11分，且攻勢相當積極，以21：12先馳得點。

第2局周天成開局的主動失誤還是較多，讓王柏崴先取得領先，兩人打得有來有往，但小天在網前發揮較佳，率先拿下第11分。技術暫停後，小天調整好節奏連續得分，也展現出色的防守能力，逮到機會後搶攻，擴大領先，並以21：16扳回一城。

進入第3局，雙方戰成6：6周天成連拿5分擴大領先，且狀態維持相當好，這局尾聲連續幾拍進攻都相當犀利，最終以21：14收下勝利。晉級後小天要碰上年僅22歲的中國好手董天堯。

另一男單好手李佳豪則以21：13、24：22力退馬來西亞名將李梓嘉，同樣晉級16強。

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