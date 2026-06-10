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世足》上屆4戰狂攻3球！ 英格蘭隊緊盯當家邊鋒身體狀況

2026/06/10 15:09

薩卡（左）。（資料照，法新社）薩卡（左）。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕英格蘭隊24歲邊鋒薩卡（Bukayo Saka），效力英超兵工廠。對於英格蘭隊征戰本屆世界盃，主力球員能否保持健康至關重要，其中薩卡正是關鍵人物之一。

薩卡上屆世界盃大放異彩，4戰攻下3球，8強對陣瑞士時，薩卡以一記遠射追平戰局，英格蘭後續在PK戰贏球。

而薩卡日前因阿基里斯腱傷勢缺席了部分賽季尾聲賽事，不過仍趕上球季最後階段，協助球隊奪下英超冠軍。但也因為傷勢困擾，外界對他的健康狀態有些擔憂。

英格蘭隊總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）說：「我們對薩卡的狀況仍需要多加留意。他在3月時受傷，之後一直帶傷完成俱樂部賽季。球季尾聲時他選擇復出，且表現非常出色。但在賽事之間，他的出賽與訓練量一直受到控制。目前也是如此，我們正逐步幫助他恢復到最佳狀態。」

圖赫爾透露，近期的球隊訓練，包括薩卡在內全員參與，球隊全體健康且準備好迎接大賽。

在接受FIFA官方採訪時，薩卡說：「我們知道外界對英格蘭有很高期待，但更重要的是，我們對自己也有同樣高的期待。當你對自己有所要求時，外界的壓力其實就不會那麼大了，所以我們會盡量屏除雜音，專注在自己的目標上。我們很清楚自己想達成的目標，也知道踏上世界盃征途的使命是什麼，這些始終都是我們最重視的事情。」

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