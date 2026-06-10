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體育 2026世界盃足球賽 最新報導

世足》「我們在大聯盟有很多好手」古拉索華裔邊鋒希望當地足球跟上棒球

2026/06/10 15:36

陳達毅。（資料照，美聯社）陳達毅。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕古拉索群島位於加勒比海南部、人口僅約15.5萬，這座盛產棒球好手的小島，在2026世界盃擴編至48隊的舞台上把握機會，足球隊史首闖會內賽。

出身曼聯青年軍的26歲邊鋒陳達毅（Tahith Chong），祖籍中國江門，其外曾祖父1940年代渡海來到古拉索，陳達毅因而在古拉索出生，成年後投入古拉索國家隊。

陳達毅透露，自己的足球啟蒙是2006年世界盃，但在那之前，他對足球毫無興趣，「我爸爸以前在古拉索踢球，之後也曾在荷蘭生活。他常叫我一起去看比賽，但我那時總說：『我不喜歡足球，這運動很無聊。』直到2006年世界盃，義大利對法國那場決賽，當時支持法國的我看到輸球竟哭了，之後我跟我爸爸說我想踢足球。」陳達毅補充：「20年後的今天，我竟然有機會代表古拉索站上世界盃舞台，回到一切開始的地方，真的很不可思議。」

陳達毅說，若能透過世界盃，向世界介紹古拉索的人文歷史，對他而言會是另一項使命，「我希望我們能以好的方式代表這個國家，也讓大家稍微認識古拉索人民和這片土地的故事。」

提到古拉索足球發展，陳達毅認為青訓體系很重要，建立更好的培訓系統，讓孩子們有機會成長，將是重要因子。陳達毅以棒球做比喻，直言：「古拉索的棒球非常強，我們在美國大聯盟有很多好手，而那也是長時間累積發展的成果，我希望古拉索的足球也能走上相同道路，我們擁有很多天賦，不只足球和棒球。只要基礎建設持續進步，我相信古拉索會擁有非常光明的未來。」

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