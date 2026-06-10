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網球》傳奇天后小威復出贏球 考慮是否角逐溫布頓大滿貫

2026/06/10 15:54

小威廉絲。（美聯社）小威廉絲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕小威廉絲（Serena Williams）暌違4年重返職業賽場，倫敦女王草地網賽女雙旗開得勝之後，44歲的美國傳奇天后表示，仍在考慮是否角逐6月底登場的溫布頓錦標賽。

小威攜手19歲加拿大新星姆博珂（Victoria Mboko）以外卡參戰，初登場直落2擊敗第3種子強敵紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）／美國梅里查爾（Nicole Melichar-Martinez），北美老少配在這項WTA500等級英國草地賽開胡，8強對決加拿大費南德茲（Leylah Fernandez）／德國西格蒙（Laura Siegemund）。

小威坐擁大滿貫女單23冠、女雙16冠，如今相隔1375天回歸贏球，寶刀未老的昔日球后人氣依舊，更被各界期待再度出馬角逐曾經7度封后的溫網，對此她低調回應：「就像我前幾天說的那樣，現在只能走一步看一步。我還有些時間做決定，他們也很貼心地給我足夠的空間和時間來考慮。」

被問及如何評價自己的表現時，好強如小威笑回：「我的天哪。你們覺得怎麼樣？C-嗎？」她透露，大約賽前30分鐘開始緊張起來，然後心態很快調整放鬆，「考量到各種因素，草地可能不是最容易的場地。整體來說，應該還算可以。」

已為人母的小威透露，在兩個寶貝女兒們面前比賽，是重啟輝煌職業生涯的動力之一，「真的很有趣，我和Victoria一起打球非常開心，而且最近沒什麼別的事可做！我在家待膩了，孩子們也在放暑假，因此為何不來（打球）呢？」

 

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