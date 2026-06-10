世足48強巡禮》「紅魔鬼」比利時誓言洗刷1大陰霾 五大老將出征

比利時。（資料照，歐新社）

比利時

參賽次數：15次

奪冠次數：0次

上屆戰績：小組賽

晉級方式：歐洲區資格賽小組第一

總教練：加西亞（Rudi Garcia）

主力球星：德布勞內 （Kevin De Bruyne）

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球隊介紹

比利時連續4次登上全球足壇的最大舞台，在成功奪下入場券後，「紅魔鬼」的目標是複製甚至超越他們在2018年俄羅斯世界盃奪得季軍的輝煌戰績。如果這支西歐勁旅能夠重現當年的榮光，將能大大抹去2022年卡達世界盃小組賽即慘遭淘汰的心碎回憶。

老將德布勞內（Kevin De Bruyne）、庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、默尼耶（Thomas Meunier）、維特塞爾（Axel Witsel）以及盧卡庫（Romelu Lukaku）均入選。此外，此前從未獲得國家隊徵召的帕多（Matias Fernandez Pardo）也將隨隊出征世界盃。

在泰代斯科（Domenico Tedesco）遭解僱後，加西亞於2025年1月接掌比利時國家隊教頭，臨危受命的他穩定軍心並帶領球隊扭轉頹勢，鎖定今年世界盃的參賽資格。雖然加西亞在國際國家隊賽場上算是一名新兵，但他手握極為豐富的俱樂部執教資歷。他執教生涯的巔峰時刻之一，是在2010-11賽季率領里爾奪得法甲聯賽與法國盃的雙冠王。此後他曾先後執掌羅馬、馬賽以及里昂的兵符，並在結束拿坡里的短暫執教後，正式成為紅魔鬼的新主帥。

球隊名單：

門將：庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、拉門斯（Senne Lammens）、潘德斯（Mike Penders）

後衛：卡斯塔涅（Timothy Castagne）、德巴斯特（Zeno Debast）、德庫伊佩爾（Maxim De Cuyper）、德溫特（Koni De Winter）、梅切萊（Brandon Mechele）、默尼耶（Thomas Meunier）、恩戈伊（Nathan Ngoy）、塞斯（Joaquin Seys）、西亞特（Arthur Theate）

中場：德布勞內（Kevin De Bruyne）、歐納納（Amadou Onana）、拉斯金（Nicolas Raskin）、蒂萊曼斯（Youri Tielemans）、瓦納肯（Hans Vanaken）、維策爾（Axel Witsel）

前鋒：德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）、多庫（Jeremy Doku）、帕多（Matias Fernandez Pardo）、盧卡庫（Romelu Lukaku）、盧克巴基奧（Dodi Lukebakio）、莫雷拉（Diego Moreira）、薩勒馬克爾斯（Alexis Saelemaekers）、特羅薩德（Leandro Trossard）

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