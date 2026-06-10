世足48強巡禮》埃及不敗金身強勢回歸！ 超級巨星領銜黃金鋒線

薩拉。（資料照，路透）

埃及

參賽次數：4

奪冠次數：0

上屆戰績：小組賽

晉級方式：非洲區外圍賽A組第一

總教練：哈桑（Hossam Hassan）

主力球星：薩拉（Mohamed Salah）

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球隊介紹：

缺席上屆世界盃後，埃及奮起反擊，成功奪下隊史第4次參賽的資格。這支「法老王軍團」在外圍賽中以不敗戰績從小組賽突圍，憑著堅如磐石的防線以及經驗豐富的國腳們齊心協力，擊潰不少強勁對手。

這屆賽事對埃及是鞏固非洲及阿拉伯世界頂尖強權地位的絕佳機會，埃及球迷夢想著國腳們踢出奇幻旅程，這支球隊由超級巨星薩拉（Mohamed Salah）坐鎮，帶領兼具老將經驗與年輕雄心的陣容，陣中還包括馬穆希（Omar Marmoush）、崔茲格（Trezeguet）等名將。

薩拉在2018年俄羅斯世界盃攻入2球，並列隊史世界盃進球王紀錄，今年在2026年的北美世界盃，這位利物浦巨星有機會改寫紀錄，獨享歷史進球王的榮銜。

球隊名單

門將：艾爾沈納威（Mohamed El Shenawy）、肖貝爾（Mostafa Shobeir）、索利曼（El-Mahdi Soliman）、阿拉（Mohamed Alaa）

後衛：哈尼（Mohamed Hany）、T.阿拉（Tarek Alaa）、法特希（Hamdy Fathy）、拉比亞（Rami Rabia）、伊布拉希姆（Yasser Ibrahim）、阿卜杜勒馬吉德（Hossam Abdelmaguid）、阿卜杜勒莫內姆（Mohamed Abdelmonem）、福圖（Ahmed Fotouh）、哈菲茲（Karim Hafez）

中場：阿提亞（Marwan Attia）、拉辛（Mohanad Lasheen）、艾馬德（Nabil Emad）、薩貝爾（Mahmoud Saber）、齊佐（Ahmed Zizo）、阿舒爾（Emam Ashour）、齊科（Mostafa Ziko）、崔茲格（Mahmoud Trezeguet）、阿德爾（Ibrahim Adel）、哈桑（Haissem Hassan）

前鋒：薩拉（Mohamed Salah）、馬穆希（Omar Marmoush）、阿卜杜勒卡里姆（Hamza Abdelkarim）

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