世足48強巡禮》伊朗黃金世代強勢出擊 「波斯鐵騎」誓破1大魔咒

塔雷米。（資料照，路透）

伊朗

參賽次數：7次

奪冠次數：0次

上屆戰績：小組賽

晉級方式：亞洲區外圍賽第三輪A組第一

總教練：高蘭諾伊（Amir Ghalenoei）

主力球星：塔雷米（Mehdi Taremi）

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球隊介紹

曾三度奪得亞洲盃冠軍的「波斯鐵騎」伊朗隊是亞洲足壇強權，但他們至今仍未能將在亞洲賽區的成功複製到全球大舞台，在過去6次參加世界盃的過程中，他們皆未能從小組賽突圍，而隊史18場世界盃比賽，有11場輸球。

不過，外界對於他們在這屆賽事打破魔咒寄予厚望，隨著在外圍賽中強勢晉級，加上陣中擁有一批正值當打之年的黃金世代，伊朗已做好充分準備，全力衝擊淘汰賽，期盼能走得更遠。

本屆伊朗隊的名單非常倚重老將的經驗，明星前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）是陣中近10位國家隊出場數突破50次大關的球員之一。而教頭高蘭諾伊是生涯第二度執掌伊朗的兵符，這位經驗極其豐富的主帥，率隊在外圍賽繳出16戰僅吞1敗的超強戰績，輕鬆寫意挺進世界盃會內賽。

球隊名單

門將：貝蘭萬德（Alireza Beiranvand）、H.侯賽尼（Seyed Hossein Hosseini）、尼亞茲曼德（Payam Niazmand）

後衛：埃里（Danial Eiri）、哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）、哈爾達尼（Saleh Hardani）、卡納尼（Hossein Kanaani）、哈利扎德（Shoja Khalilzadeh）、M.穆罕默迪（Milad Mohammadi）、內馬蒂（Ali Nemati）、雷扎伊安（Ramin Rezaeian）

中場：切希米（Rouzbeh Cheshmi）、埃扎托拉希（Saeid Ezatolahi）、蓋迪（Mehdi Ghaedi）、古多斯（Saman Ghoddos）、戈爾巴尼（Mohammad Ghorbani）、賈漢巴克許（Alireza Jahanbakhsh）、莫赫比（Mohammad Mohebi）、拉扎吉尼亞（Amir Mohammad Razzaghinia）、托拉比（Mehdi Torabi）、尤塞菲（Aria Yousefi）

前鋒：阿里普爾（Ali Alipour）、達爾加希（Dennis Dargahi）、塔雷米（Mehdi Taremi）、侯賽因扎德（Amirhossein Hosseinzadeh）、莫漢盧（Shahriyar Moghanlou）

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