世足48強巡禮》大洋洲王者！紐西蘭睽違16年參戰 締造跨世代神話

伍德。（資料照，路透）

紐西蘭

參賽次數：3次

奪冠次數：0次

上屆戰績：無出場

晉級方式：大洋洲區外圍賽冠軍

總教練：巴澤利（Darren Bazeley）

主力球星：伍德（Chris Wood）

球隊介紹

紐西蘭52歲的主帥巴澤利（Darren Bazeley）帶領球隊在世界盃外圍賽中繳出完美戰役，以5戰全勝的傲人戰績輕鬆通過，成功奪下大洋洲足球協會（OFC）歷史上第一個直接晉級會內賽的名額，隊史第3次進軍世界盃，準備在北美洲賽場大顯身手。

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紐西蘭的陣容中，伍德（Chris Wood）與史密斯（Tommy Smith）成為紐西蘭歷史上唯二參加過兩屆世界盃的球員。而在2010年南非世界盃，紐西蘭雖然小組賽止步，但球隊當時連續逼平斯洛伐克、義大利與巴拉圭，豪取3場和局，如今重返最高殿堂，目標是拿下隊史首勝並全力衝擊淘汰賽。

球隊名單

門將：克羅科姆（Max Crocombe）、保爾森（Alex Paulsen）、伍德（Michael Woud）

後衛：佩恩（Tim Payne）、德弗里斯（Francis De Vries）、賓頓（Tyler Bindon）、博克索爾（Michael Boxall）、卡卡瑟（Liberato Cacace）、皮奈克（Nando Pijnaker）、瑟曼（Finn Surman）、艾略特（Callan Elliot）、史密斯（Tommy Smith）

中場：貝爾（Joe Bell）、史塔曼尼奇（Marko Stamenić）、魯弗（Alex Rufer）、湯瑪斯（Ryan Thomas）、貝利斯（Lachlan Bayliss）

前鋒：加貝特（Matt Garbett）、伍德（Chris Wood）、辛格（Sarpreet Singh）、賈斯特（Eli Just）、巴巴羅塞斯（Kosta Barbarouses）、韋恩（Ben Waine）、歐爾德（Ben Old）、麥考瓦特（Callum McCowatt）、蘭德爾（Jesse Randall）

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