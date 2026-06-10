MLB》海盜球迷狂嗆大谷翔平「爛又過譽」！284轟名將：諷刺的是...

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以12：3大勝海盜，比賽期間還發生插曲，海盜主場外野球迷在第7局時，用口號狂嗆大谷翔平，結果馬上被大谷敲出適時長打，也令洛杉磯轉播單位不禁嘲諷這些噓聲。

道奇前6局遭到海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）壓制，雙方2：2戰成平手，但7局上道奇無人出局攻佔一三壘，大谷站上打擊區時，右外野看台的海盜球迷齊聲高喊「Shohei sucks（翔平超爛）」以及「Overrated（過譽）」等口號。

請繼續往下閱讀...

Cut of "Shohei sucks" chants into "overrated" chants into a Pirates error leading to a run and Ohtani doubling for another, lmfao. https://t.co/ol6PKbbCsp pic.twitter.com/ODqoQ3D71b — Chad Moriyama （@ChadMoriyama） June 10, 2026

結果就在海盜球迷狂噓後，「現世報」馬上降臨，海盜捕手牽制三壘時發生暴傳，讓三壘跑者回到本壘得分，隨後大谷又補上一支適時二壘安打，道奇打線也徹底爆發，單局狂灌10分，現場瞬間變成匹茲堡圖書館。

道奇轉播單位《SportsNet LA》主播尼爾森（Stephen Nelson）就直言，海盜球迷不是單純在為自家球隊加油，而是對道奇發出充滿負面的噓聲，「結果從那一刻起，比賽走向完全變調。」擔任球評的284轟前道奇名將卡羅斯（Eric Karros）也笑回：「你知道最諷刺的是什麼嗎？就是他們全場大喊翔平過譽的時候，說真的，他們應該要喊翔平被低估（Underrated）才對。」

「因為他的表現已經好到讓人覺得，即便大家都知道他很強，但可能還是低估了他。而那些噓聲，到頭來反而害到他們自己。」卡羅斯最後盛讚大谷：「即使大谷已經如此偉大，我甚至認為我們至今仍未真正完全理解，也未能充分評價他的偉大之處。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法