MLB》被大物新秀擠下！日本新星結束16天大聯盟之旅 遭下放吐心聲

西田陸浮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天賽前將百大新秀第21、農場第2的23歲外野大物蒙哥馬利（Braden Montgomery）升上大聯盟，並將同守位的日本25歲新秀西田陸浮下放3A。結束16天的大聯盟之旅回到3A打拼，西田陸浮也在社群媒體上吐露心聲。

西田陸浮畢業於日本宮城縣的東北高校，之後赴美就讀奧勒岡大學，並在2023年選秀會第11輪被白襪相中，展開旅美生涯。今年是西田陸浮旅美第4年，在3A出賽33場，打擊三圍.347/.454/.395，攻擊指數0.849，敲出1轟、10分打點，並在今年5月25日升上大聯盟，26日迎來初登場就敲出生涯首安，還大秀雷射肩。

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不過西田陸浮的表現隨著時間逐漸下滑，出賽12場29打數敲出7安，貢獻2分打點，打擊三圍.241/.241/.241、攻擊指數0.482，期間沒有任何長打演出，同時在3A選到21次四壞保送的他，來到大聯盟後尚未選到保送。最終白襪決定拉上蒙哥馬利，將西田陸浮下放回3A磨練，而蒙哥馬利今天迎來大聯盟初登場就扮演英雄，敲出再見全壘打。

在被下放回3A後，西田陸浮在個人Instagram限時動態寫道：「感謝所有為我升上大聯盟感到高興，以及實際到場為我加油、歡呼的人們，這對我的人生而言，是非常重要的一段經歷，我會繼續努力，希望能夠再次回到大聯盟。」

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