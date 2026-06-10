MLB》比較鬼神二刀流、棒足雙棲 名人堂強投力挺大谷「史上最強」

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本超級球星大谷翔平的鬼神二刀流威震大聯盟，強投豪打繳出史詩級成績，屢屢寫下歷史紀錄。生涯累積213勝、154救援成功的名人堂強投史莫茲（John Smoltz）上節目時盛讚大谷的「投打二刀流」更勝於棒足雙棲。

史莫茲過去曾與美式足球傳奇名將D.桑德斯（Deion Sanders）同隊過，D.桑德斯是知名雙棲傳奇球星，曾經效力過洋基、勇士、紅人、巨人等球隊，共在大聯盟待了9個賽季，更是史上唯一參加過世界大賽和超級盃的球員。史莫茲也曾與另一位雙棲球星B.傑克森（Bo Jackson）交手過，他是美國職業運動史上首位在棒球和美式足球職業聯盟都入選過明星賽的球員。

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當史莫茲被問到「誰才是最偉大的運動員？」他把票投給大谷翔平，並說道：「我希望能看到D.桑德斯和B.傑克森能在MLB和NFL打更久，他們做到的事情確實非比尋常，但在棒球裡，從來沒有人做到翔平現在所做的事，所以很難不把他當成答案。」

史莫茲也提到，B.傑克森因為打法的關係讓身體付出了代價，但大谷翔平目前還沒有出現這樣的影響，他作為二刀流選手的續航力，以及能長時間維持如此高水準表現，真的令人嘆為觀止。

史莫茲認為，史上最偉大的運動員就是大谷翔平，他的天賦超越任何人的想像，身為一位足以列入史上最偉大行列的打者，今年他同時又成為一位頂尖投手，最近他的打擊狀況也開始回升，「天啊，乾脆現在就把獎盃頒給他吧！」

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