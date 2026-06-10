網球》暌違15個月獲勝！澳洲壞小子基里奧斯為溫網草地暖身

基里奧斯。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕飽受傷病所苦的澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）重出江湖，6：3、6：4擊敗法國第8種子穆泰（Corentin Moutet），斯圖加特男網賽順利開胡，也是他自2025年3月以來首場職業巡迴賽的勝利。

「我做過手腕重建手術、膝蓋動刀4次，所以真的很不容易，但同時我也付許多努力，對自己感覺很好，很高興能回來。」這項ATP250等級草地賽本週在德國進行，正為6月底溫布頓錦標賽暖身，31歲的基里奧斯雖然久未參戰，重返拿手綠茵舞台依舊發揮出色，賽後不忘向熱情觀眾致意，「說實話，我很多次都在想：『為什麼要打球？我還需要做些什麼？』然後看著你們，這就是我打球的原因，所以我決定再待一段時間。」他將於次輪遭遇會外賽殺入的日本對手島袋將。

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天賦十足卻脾氣火爆的基里奧斯，2022年曾勇闖溫網大滿貫決賽，力戰不敵塞爾維亞強敵喬科維奇（Novak Djokovic），之後又受到大小傷勢影響，近年出賽次數寥寥無幾，雖然已無世界男單排名，高人氣的「壞小子」仍有機會獲得全英草地俱樂部外卡，但他強調得先專注眼前賽事，「自信？我不知道現在是否覺得自己很有自信。當然，明天得再看看感覺如何。」

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