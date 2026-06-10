自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北獲U12亞洲盃台灣隊組訓權 侯友宜表揚祝旗開得勝

2026/06/10 17:31

新北市代表隊勇奪115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，新北市長侯友宜今天在市政會議表揚。（圖由體育局提供）新北市代表隊勇奪115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，新北市長侯友宜今天在市政會議表揚。（圖由體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市基層棒壘球再傳捷報！新北市代表隊參加「115年華南金控盃全國少棒錦標賽」勇奪冠軍，取得U12亞洲少棒錦標賽台灣代表隊組訓權；新莊區民安國小女子壘球隊在「114學年度國民小學女子壘球甲級聯賽」以全勝之姿封后。新北市長侯友宜今（10）日在市政會議表揚2支冠軍隊伍，勉勵選手再接再厲。

侯友宜表示，新北市長期深耕基層體育，透過完善培育制度與競技舞台，鼓勵孩子們勇敢追夢、盡情發揮。民安國小女壘隊從低谷中重新站起，繼理事長盃奪冠後再拿下全國甲級聯賽冠軍，以雙料冠軍證明實力；少棒聯隊在華南金控盃歷經敗部考驗，憑藉永不放棄的精神，一路逆勢挺進，最終逆轉奪冠，展現新北小將勇於挑戰、自我突破的運動家精神。

民安國小總教練諶瀅珊指出，3年前球隊曾在關鍵一役留下遺憾，這幾年選手保持高度自律與拚勁，從訓練到比賽不曾鬆懈，「今年終於完成當年未完成的夢想，這座冠軍是孩子們用努力與汗水換來的成果」。

隊長陳姵宇分享，球隊一路走來經歷許多磨合與挑戰，從最初默契不足到如今彼此信任、互相支援，當奪冠那一刻到來時，所有辛苦都化為最感動的回憶。

新北市代表隊總教練戴漢昭表示，本屆賽事堪稱執教生涯最難忘的一次挑戰，首戰面對強敵桃園市隊，以2比14吞下敗仗，孩子們沒有因此失去信心，反而迅速調整狀態，一路連闖6關重返冠軍戰。面對同樣的對手，球員們展現驚人韌性與求勝意志，緊咬比分不放，最終在延長賽以10比7逆轉拿下冠軍。

中港國小球員陳奕樺說，雖然首戰遭遇挫折，但全隊始終相信彼此，在教練帶領下調整心態與節奏，最終站上冠軍舞台，留下珍貴回憶。

體育局表示，新北市取得亞洲少棒錦標賽組訓權，其中有5位選手入選台灣代表隊，包括投手劉晨曦（中港國小）、捕手陳奕樺（中港國小）、內野手李侑儒（興穀國小）、張祐睿（汐止國小）及外野手劉宇威（民安國小）。

新北市代表隊勇奪115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，取得亞洲少棒錦標賽台灣代表隊組訓權。（圖由體育局提供）新北市代表隊勇奪115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，取得亞洲少棒錦標賽台灣代表隊組訓權。（圖由體育局提供）

新北市民安國小拿下全國小學女壘聯賽冠軍，市府頒發20萬元營養金。（圖由體育局提供）新北市民安國小拿下全國小學女壘聯賽冠軍，市府頒發20萬元營養金。（圖由體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中