新北獲U12亞洲盃台灣隊組訓權 侯友宜表揚祝旗開得勝

新北市代表隊勇奪115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，新北市長侯友宜今天在市政會議表揚。（圖由體育局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市基層棒壘球再傳捷報！新北市代表隊參加「115年華南金控盃全國少棒錦標賽」勇奪冠軍，取得U12亞洲少棒錦標賽台灣代表隊組訓權；新莊區民安國小女子壘球隊在「114學年度國民小學女子壘球甲級聯賽」以全勝之姿封后。新北市長侯友宜今（10）日在市政會議表揚2支冠軍隊伍，勉勵選手再接再厲。

侯友宜表示，新北市長期深耕基層體育，透過完善培育制度與競技舞台，鼓勵孩子們勇敢追夢、盡情發揮。民安國小女壘隊從低谷中重新站起，繼理事長盃奪冠後再拿下全國甲級聯賽冠軍，以雙料冠軍證明實力；少棒聯隊在華南金控盃歷經敗部考驗，憑藉永不放棄的精神，一路逆勢挺進，最終逆轉奪冠，展現新北小將勇於挑戰、自我突破的運動家精神。

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民安國小總教練諶瀅珊指出，3年前球隊曾在關鍵一役留下遺憾，這幾年選手保持高度自律與拚勁，從訓練到比賽不曾鬆懈，「今年終於完成當年未完成的夢想，這座冠軍是孩子們用努力與汗水換來的成果」。

隊長陳姵宇分享，球隊一路走來經歷許多磨合與挑戰，從最初默契不足到如今彼此信任、互相支援，當奪冠那一刻到來時，所有辛苦都化為最感動的回憶。

新北市代表隊總教練戴漢昭表示，本屆賽事堪稱執教生涯最難忘的一次挑戰，首戰面對強敵桃園市隊，以2比14吞下敗仗，孩子們沒有因此失去信心，反而迅速調整狀態，一路連闖6關重返冠軍戰。面對同樣的對手，球員們展現驚人韌性與求勝意志，緊咬比分不放，最終在延長賽以10比7逆轉拿下冠軍。

中港國小球員陳奕樺說，雖然首戰遭遇挫折，但全隊始終相信彼此，在教練帶領下調整心態與節奏，最終站上冠軍舞台，留下珍貴回憶。

體育局表示，新北市取得亞洲少棒錦標賽組訓權，其中有5位選手入選台灣代表隊，包括投手劉晨曦（中港國小）、捕手陳奕樺（中港國小）、內野手李侑儒（興穀國小）、張祐睿（汐止國小）及外野手劉宇威（民安國小）。

新北市代表隊勇奪115年華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，取得亞洲少棒錦標賽台灣代表隊組訓權。（圖由體育局提供）

新北市民安國小拿下全國小學女壘聯賽冠軍，市府頒發20萬元營養金。（圖由體育局提供）

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