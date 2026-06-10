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世足》用傳奇名將綽號行走江湖？埃及隊球星們有一大有趣特色

2026/06/10 17:31

埃及主力中場M.特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet）的本名其實是「哈桑」（Mahmoud Hassan）。（資料照，歐新社）埃及主力中場M.特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet）的本名其實是「哈桑」（Mahmoud Hassan）。（資料照，歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕法國傳奇前鋒特雷澤蓋（David Trezeguet）、巴西名將齊科（Zico）與鄧加（Dunga），都曾在世界盃歷史上讓球迷留下深刻印記。而今年世界盃，埃及隊名單內同時出現這3位傳奇名將的名字。號稱「法老王軍團」的埃及，陣中多位國腳都頂著來自足壇傳奇人物的綽號，成為一大特色。

埃及主力中場M.特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet）的本名其實是「哈桑」（Mahmoud Hassan）。曾經效力英超艾斯頓維拉，現則效力埃及國內聯賽Al Ahly。

外界更熟悉哈桑的名字是「Trezeguet」，對此，哈桑曾解釋，綽號來自於他的青訓教練拉賈布（Badr Ragab）。拉賈布則解釋：「從他剛開始踢球時，我就發現哈桑和特雷澤蓋不論外貌還是踢球方式都很相似。所以我替他取名Trezeguet。沒想到這個名字竟然一路跟著他到現在。」

埃及隊另一位中場阿布德拉烏夫（Mostafa Abdel-Raouf）的登錄名則是「齊科（Mostafa Ziko）」，且從小就被稱作「小齊科」（Little Zico）。而他的登錄名則源自於家庭背景。

埃及隊另一位中場阿布德拉烏夫（Mostafa Abdel-Raouf）的登錄名則是「齊科（Mostafa Ziko）」。（資料照，路透）埃及隊另一位中場阿布德拉烏夫（Mostafa Abdel-Raouf）的登錄名則是「齊科（Mostafa Ziko）」。（資料照，路透）

阿布德拉烏夫的哥哥過去踢球時，因名字中帶有「Zaki」，被大家稱作「Zico」。其兄回憶說：「當莫斯塔法開始踢球後，教練們就叫他『小Zico』，因為他是我弟弟，結果這個綽號就一直跟著他。」

另一位以巴西名將命名的球員，是綽號「Dunga」的艾馬德（Nabil Emad），他的綽號可以追溯到職業生涯早期，當時他還在埃及第二級聯賽打拚，當時俱樂部總管表示，本就很欣賞巴西球星鄧加，而艾馬德踢的是同樣位置，風格也非常相似。

外媒報導，在埃及足球界，這種以名將替球員命名的傳統其實相當普遍，不僅讓他們在球場上更容易被記住，也成為埃及足球文化中相當有趣的一部分。值得一提的是，法國原版的「特雷澤蓋」已於2014年退役，埃及版的「特雷澤蓋」本屆則要力拚助隊晉級，自己也才有機會在本屆達成國家隊出賽百場紀錄。

另一位以巴西名將命名的球員，是綽號「Dunga」的艾馬德（Nabil Emad）。（資料照，歐新社）另一位以巴西名將命名的球員，是綽號「Dunga」的艾馬德（Nabil Emad）。（資料照，歐新社）

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