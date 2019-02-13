SBL》搶當三分神射手 洋將來勢洶洶

陳堅恩（左）想連霸三分球大賽，今年遭遇佐藍（右）等洋將強勢挑戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕達欣梅奧、金酒佐藍被視為SBL三分球大賽奪冠熱門，璞園陳堅恩不怯戰，放話要成為李學林、于煥亞，史上第3位締造二連霸的神射手。

本季三分球大賽各隊皆派2名球員出賽，賽制增設「Logo Shot」五分球，增添可看性。陳堅恩去年粉碎于煥亞三連霸美夢，這回有備而來，近期已研究多名NBA射手參與三分球大賽的影片。

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另位參賽者富邦勇士林書緯首次參與三分球大賽，態度相對保守，「我覺得自己機會不大，應該是陳堅恩、梅奧、佐藍拚冠軍。」

例行賽常上演爆扣的勇士洋將米歇爾，放話拿下灌籃大賽。（記者林正堃攝）

灌籃大賽暌違3季再次有洋將參戰，璞園、金酒、達欣、勇士、台銀都配1洋將、1本土出擊。勇士198公分洋將米歇爾憑藉優異體能，經常在比賽上演爆扣戲碼，與第13季冠軍蕭順議的組合被看好能奪下冠軍，昨他在賽前記者會嗆聲：「冠軍非我莫屬！」

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