東奧最終戰？ 郭婞淳預約「第二人生」

郭婞淳昨出席台東縣國中小學校長會議發表演講。（記者黃明堂攝）

郭婞淳上屆里約奧運為我國拿下一面舉重銅牌。（資料照，記者林正堃攝）

昨晚發文澄清：明年退休很可惜吧

〔記者黃明堂、許明禮／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳昨天受邀到台東縣國中小學校長會議中演講時預告，明年東京奧運將是她的運動生涯最後一戰，退休後要先環遊世界，再回台東開早餐店；不過，會後她改採彈性說法，指是現階段目標。昨天傍晚她也在IG發限時動態澄清，表示自己還沒確定要退休，「明年退休很可惜吧！」

郭婞淳應台東縣長饒慶鈴之邀，特別出席國中小學校長會議，講述個人運動生涯，及遭遇多次挫折後奮力前進歷程。她也鼓勵在場校長們「要勇於嘗試不一樣和挑戰，這樣才能有另一番新的體驗」。

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郭婞淳也對自己的未來規劃簡要說明，已設定明年東奧是生涯最後一戰，希望拿下七大滿貫的最後一面金牌，退休之後想到很多國家走走，並非以選手身分出國，而是去看看不同的文化及風情，最後回到台東開早餐店。

盼東奧奪金 先環遊世界再開早餐店

郭婞淳說，開早餐店的想法已講過很多次，也有朋友跟她說：「以後缺雞蛋跟我講！」她說，早餐對運動員非常重要，希望開早餐店，讓台東學弟妹在第一餐吃到營養活力，也讓他們學習到回饋及感恩。

不過，她想退休的想法受到不少校長關注，認為她還很年輕，要她繼續發光發熱；郭婞淳因此修改了她的講法，表示東奧為運動生涯最後一戰是現階段目標，如果體能還可以也可再拚2022年亞運。

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