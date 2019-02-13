浪人生涯 9年換8隊「豪」坎坷

林書豪在老鷹的51場比賽中僅1次先發，季中將轉隊到暴龍。（資料照）

勇士（2010-11球季）

林書豪在尼克時期開啟「林來瘋」旋風。（資料照）

2010年林書豪在選秀會上落榜，但不放棄NBA夢，參加夏季聯賽被勇士相中，開啟職業生涯。然而在勇士並不受重用，三度下放發展聯盟，並在季中被釋出，留下場均出賽9.8分鐘，2.6分、1.4助攻。

尼克（2011-12球季）

季初仍在發展聯盟打拚的林書豪，因季中尼克出現傷兵潮，被召回一軍。他把握機會，在出戰籃網替補上陣攻下25分，開啟「林來瘋」旋風。林書豪一夕爆紅，成為尼克的先發控衛，並在生涯前5場先發攻下136分，締造NBA紀錄，還因此入選新秀挑戰賽，首度在明星週登場，風光一時。

火箭（2012-14球季）

火箭以3年2510萬美元（約7.5億台幣）的頂級合約網羅林書豪，2012-13球季全勤出賽，且都擔任先發，並首度站上季後賽舞台。但2013-14年，豪爾德加盟，球隊體系改變，加上林書豪與哈登搭配不佳，被降為替補，但仍是球隊主力，並於騎士之戰拿下生涯首次大三元，也是亞裔球員第一人。

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湖人（2014-15球季）

與傳奇球星布萊恩同隊，原本預期能在洛杉磯開啟「林來瘋」新頁，未料事與願違。布萊恩打球強勢，曾在比賽中斥責他，加上與當時總教練史考特理念不合，出賽時間不固定，他曾表示在湖人讓他失去打球的樂趣。

黃蜂（2015-16球季）

遠離大城市的媒體光環，轉戰夏洛特，擔任一哥沃克的主要替補。與主帥克里佛相處融洽，林書豪形容像是呼吸到新鮮空氣。該球季對暴龍之戰，曾豪取生涯次高的35分，並在季後賽拿下生涯首勝，且率隊終止球隊長達14年季後賽的12連敗，可惜與熱火的系列賽3勝4敗，仍是一輪止步。

籃網（2016-18球季）

重返「林來瘋」發跡地紐約，加入戰績不振的籃網，被球隊賦予重任，盼能帶領球隊年輕球員成長。可惜傷病纏身，首個球季僅出賽36場。2017-18球季則跌入生涯谷底，球隊開幕戰就嚴重扭傷，最終因右膝髕骨肌腱撕裂，整季報銷，季後被無預警交易至老鷹。

老鷹（2018-19季中）

經歷生涯最大的傷痛，熬過漫長的復健重返球場，進入重建期的老鷹。但林書豪未在球團的未來藍圖中，教練團亟欲培養新人，發揮空間遭壓縮。在老鷹的51場比賽僅1次先發，場均上場時間是自新人球季最少的19.7分鐘，但仍維持高效率演出，貢獻10.7分、3.5助攻，季中合約被老鷹買斷加盟暴龍。

（記者廖聿偉）

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