連10場大三元 「 魏少」第1人

雷霆魏斯布魯克（中）完成連續10場大三元，超越1968年張伯倫的連9場，締造NBA紀錄。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆昨以120：111擊敗拓荒者，奧克拉荷馬球場歡呼聲久久不散，除了慶祝贏球，球迷們見證魏斯布魯克連續10場大三元驚人紀錄，改寫1968年張伯倫的連9場，締造NBA紀錄。

喬治同場大三元 飆47分

魏少昨攻下21分、14籃板與11助攻，末節剩3分52秒時傳球給P.喬治投進三分球，完成連續10場大三元，他表示，「真的很不可思議，我只是上場單純地打球，一直以來我都很珍惜所有，包含在NBA立足，每次走進休息室，看到自己的名牌，都覺得是種祝福，我很感恩身邊的一切。」

喬治昨也演出大三元，斬獲47分、12籃板與10助攻，這也是聯盟第九度出現單場「同隊大三元」，也是本季繼湖人隊詹姆斯、波爾後第二次。喬治透露，「是魏斯布魯克注意到我只差1個助攻。」他終場前1分鐘傳球給魏少投進三分球。

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雷霆總教練唐納文認為，魏斯布魯克就是想要幫球隊贏球，數據也反映在勝場上，雷霆過去10戰9勝。

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