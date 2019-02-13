連30場破30分 哈登續追紀錄

哈登（右）連30場破30分紀錄，只差聯盟史上次高的張伯倫1場。 （今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕即使左肩有傷，「大鬍子」哈登昨在「德州內戰」終場前連搶11分，把至少拿30分紀錄延續至連續30場，只差聯盟史上次高的張伯倫1場，火箭也以120：104擊退獨行俠，近5戰4勝。

哈登手感失常，全場23投僅9中，三分球更17投中6，他說，「出手時無法像平常舉起，但這不是藉口，很高興我們贏了。」哈登最終繳出31分、8籃板、7助攻、5抄截，有機會追平1962年第2長障礙。至於最多連30分障礙，仍由張伯倫保持的65場。

哈登前3節只拿20分，眼看功敗垂成，最後關頭卻重啟飆分模式，至於最後52.9秒助攻哈登第6個三分彈、驚險達標的保羅則強調，全隊都想延續難能可貴紀錄，「當然了，他有28分，為什麼不行？我們還領先呢。」

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保羅繳出17分、11助攻，生涯總助攻數8972次也超越名人堂球星「手套」裴頓，榮登史上第8。

哈登本季第4度壓軸3分鐘連搶10分，同樣笑傲全聯盟，日前他受訪時透露，下季還有新絕招，他以拿手「後撤步」為例，本季這招就沒上季用得多，「現在對方防守有不同策略，我也會找出新的突破方式。」

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