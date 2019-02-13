東洋教頭開先例 森下首啟兄弟3連霸

森下正夫（資料照，兄弟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟的前身兄弟象是台灣職棒最早起用外籍總教練的球隊，並開啟隊史第1次3連霸。兄弟象的外籍總教練都來自日本，中信接手球隊後開始引進美籍總教練，但是還未能贏得總冠軍。

兄弟象第1位外籍總教練是森下正夫，1991年擔任教練，92年接替「教官」曾紀恩擔任總教練，在森下領軍之下，前兩年戰績都是B段班的兄弟象包辦92年上、下半季冠軍，依當時賽制直接成為總冠軍，並在金冠軍賽打敗其他3隊組成的聯軍。

森下為兄弟象贏得隊史第1座總冠軍後急流勇退，93年由山根俊英接任總教練，贏得上半季冠軍，總冠軍賽以4勝2敗戰績打敗統一獅，94年再度包辦上、下半季冠軍，直接取得總冠軍。

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山根當時為台灣棒球帶來許多新觀念，不但贏得「魔術師」封號，已故的徐生明更曾表示，山根的調度讓他大開眼界，原來棒球可以這樣玩！

95年兄弟象只獲得第4名，季後山根去職，直到99年兄弟象才再度起用外籍總教練中山俊丈，當年兄弟象戰績排名第5，中山季後卸任，是隊史最後一任日籍總教練。

中信連3季都是美籍教頭

中信接手球隊後在2017年起用第1任美籍總教練史耐德，去年季末由伯納代理，並在今年獲得真除，連續3季都是美籍教頭。

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