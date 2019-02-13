陳文杰傷後練打 李吳永衡手掌骨折

中信兄弟陳文杰傷後開始練打，維持打擊手感。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟21歲外野小將陳文杰，近兩年是球團重點培育人才，去年他才在二軍大放異彩，安打、打擊率和盜壘都是二軍榜首，季後參與冬季聯盟卻受傷，今年春訓進度也受影響。

李吳永衡（資料照）

陳文杰去年參與冬盟，原本球團期望讓他培養經驗，卻不慎因跑壘造成膝蓋韌帶傷勢，後以高濃度血小板注射治療，避免動刀。目前在治療醫師首肯下，陳文杰能夠正常練打，但守備只能有限度的參與。

陳文杰說，現在還不敢想趕不趕得上開季，他說：「目前是都不會痛，但還是按部就班以免傷勢復發，現在還能夠練打，至少打擊手感可以維持。」

請繼續往下閱讀...

春節休兵期間，球員、教練返鄉過節，中信兄弟卻傳出教練團最不樂見的傷情，年輕左投李吳永衡，過年期間幫忙家中搬重物卻不慎壓傷投球的左手掌造成骨折，歸期未定。

伯納︰家事是危險運動

李吳永衡2016年選秀會中被兄弟於第8輪選中，是該年高中生新人，近3年都在二軍磨練。中信兄弟總教練伯納證實李吳永衡受傷，帶點玩笑卻無奈地說：「家事是高危險性的『運動』，運動員都需謹慎以對。」

中信兄弟#陳文杰#伯納#

李吳永衡

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/