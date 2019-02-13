兒子剛滿週歲 萊福力擬接妻小來台

萊福力（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟兩位洋投萊福力、艾迪頓，過農曆年前就向球隊報到。過年期間，艾迪頓帶家人旅遊，萊福力則返美慶祝兒子的1歲生日，談起新生兒，臉上滿是笑容。

萊福力說，春訓期間正好適逢農曆年，讓他有空檔返回美國加州，「這是我兒子的第1個生日，很開心能親自回去和他一起度過。」

萊福力也說，今年3月預計讓妻兒也來台灣長住，「去年他們就曾來過3個月，也很喜歡台灣的環境，今年我決定把家人接來台灣，有他們陪伴也能讓我更放心。」

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休季期間，萊福力沒閒著，他代表墨西哥聯盟的馴鹿隊出賽，先發7場合計防禦率僅0.77，獲選該隊最佳投手，因為要備戰中職球季，年初提前離隊。他說，墨聯過後他休息1個多月才銜接到中職春訓，應有足夠休息時間。

萊福力和效力多明尼加聯盟的富邦悍將索沙、桃猿李茲沒機會提前對決，不過他透露，和索沙曾是小聯盟隊友，當時他尚未赴韓發展，他笑說：「索沙很強，投球很有力量，但希望我的隊友能給他點顏色瞧瞧。」

兄弟洋打者艾銳克前天抵台，昨赴台中宿舍報到，今天兄弟春訓休兵1日，他預計明起投入春訓。

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