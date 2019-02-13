中職下週起自辦熱身賽 迎戰日韓強敵

中職下週起展開自辦熱身賽，擁有孫兒葉等南韓國手的樂天巨人，將與4隊直接對壘。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕開訓約1個月的中職4隊即將進入實戰階段，下週起展開自辦熱身賽，包括各出戰擁有李大浩和孫兒葉等南韓國手的樂天巨人隊1場，而自辦熱身賽將有11場提供直播。

中職自辦熱身賽賽程表

2月20日富邦悍將出戰樂天巨人，為自辦熱身賽拉開序幕，樂天巨人隨後將依序出戰桃猿、統一獅和中信兄弟。

總冠軍2連霸、連續4個半季封王的猿隊以戰養戰，上週末在石垣島和羅德進行2場熱身賽，另外安排7場自辦熱身賽都將進行直播，包括和宋家豪的東北樂天在天母球場打2場交流賽，獅隊和韓職球隊的5場熱身賽，也有4場提供直播。

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除了在國內舉辦的自辦熱身賽，獅隊將於2月20、21日在日本高知和西武進行2場交流賽，猿隊將則於3月14、15日在日本千葉和羅德再打2場交流賽。

公辦熱身賽3月9日開打

中職公辦熱身賽則於3月9日開打，共進行12場，球季開幕戰則在3月23日由猿隊在桃園球場迎戰統一獅隊。

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